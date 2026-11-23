Presidenti amerikan, Donald Trump, ka paralajmëruar mundësinë e rifillimit të sulmeve të mëdha ushtarake ndaj Iranit pas Vitit të Ri, nëse negociatat mes Uashingtonit dhe Teheranit nuk çojnë në një marrëveshje. Deklarata sinjalizon rrezikun e një përshkallëzimi të ri të konfliktit, ndërsa bisedimet indirekte mes dy vendeve vijojnë pa përparim të dukshëm.
Në një intervistë për korrespondentin e Fox News, Trey Yingst, Trump konfirmoi se negociatat janë ende në zhvillim, por shprehu pakënaqësi për qëndrimin e palës iraniane, të cilën e akuzoi se shmang përgjigjet dhe nuk tregon gatishmëri për të arritur një marrëveshje konkrete.
“Ata vetëm flasin, por e gjithë kjo është marrëzi”, deklaroi presidenti amerikan.
Trump ka këmbëngulur se çdo marrëveshje duhet ta pengojë në mënyrë të përhershme Iranin të sigurojë armë bërthamore, në mënyrë që angazhimi të jetë i vlefshëm edhe për administratat e ardhshme amerikane. Megjithatë, deklaratat e fundit tregojnë se Uashingtoni po shqyrton mundësinë e rikthimit te opsioni ushtarak nëse diplomacia dështon.
Presidenti amerikan komentoi gjithashtu raportimet se Irani po shqyrton dërgimin e cisternave të naftës përmes bllokadës detare amerikane, e vendosur ndaj porteve iraniane. Ai paralajmëroi se çdo anije që do të tentojë ta thyejë bllokadën mund të goditet nga forcat amerikane.
“Shpresoj që ta bëjnë këtë. Të gjitha do të përfundojnë në fund të detit, ashtu si pjesa tjetër e flotës detare”, tha Trump, duke lënë të kuptohet se SHBA-ja do të përdorë forcën nëse anijet iraniane sfidojnë bllokadën.
Paralajmërimi vjen në një kohë kur tensionet në rajonin e Ngushticës së Hormuzit mbeten të larta, ndërsa raportohen sulme ndaj cisternave të naftës dhe forcave amerikane në Gjirin Persik. Sipas Fox News, gjatë natës janë raportuar sulme ndaj forcave amerikane në Bahrein.
Pavarësisht operacioneve të gjera ushtarake amerikane të nisura më 28 shkurt, në kuadër të operacionit “Epic Fury”, Irani ka vijuar sulmet në disa zona të Lindjes së Mesme. Fushata fillestare amerikane goditi një numër të madh objektivash ushtarake dhe shkaktoi vrasjen e zyrtarëve të lartë iranianë.
Megjithatë, mbeten pikëpyetje mbi kapacitetet që Teherani ka arritur të ruajë. Sipas shifrave të raportuara nga “The Wall Street Journal”, Irani zotëron ende rreth 1,500 raketa balistike dhe ka kapacitetin të prodhojë afërsisht 50 të tjera në muaj.
Ndërkohë, sipas Fox News, dy grupe sulmuese të aeroplanmbajtëseve amerikane po operojnë në Detin Arabik, ndërsa avionët amerikanë për furnizim me karburant në ajër janë pozicionuar në Izrael. Deri më tani, Trump nuk ka njoftuar një vendim përfundimtar për nisjen e një fushate të re ushtarake.
Gjatë intervistës, presidenti amerikan foli edhe për protestat kundër regjimit iranian, duke shprehur mbështetje për demonstruesit dhe duke i nxitur ata të vazhdojnë kundërshtimin ndaj autoriteteve.
Deklaratat e Trumpit vijnë në një moment kur administrata amerikane po ndjek disa fronte njëkohësisht: negociatat indirekte me Teheranin, bllokadën detare dhe përgatitjet për mundësinë e një ndërhyrjeje të re ushtarake.
Ndërkohë, aleatët e SHBA-së në Gjirin Persik po kërkojnë një zgjidhje përmes diplomacisë, nga frika se sulmet e reja mund të shkaktojnë kundërpërgjigje iraniane ndaj bazave ushtarake dhe infrastrukturës energjetike në rajon. Gjatë fazave të para të operacionit “Epic Fury”, disa vende të Gjirit u përballën me sulme me raketa dhe dronë, përfshirë goditje ndaj objekteve energjetike. /tema