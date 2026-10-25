Trump kërcënon Iranin me sulme të reja, pretendon se SHBA-ja kontrollon Ngushticën e Hormuzit

Presidenti i Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, deklaroi të dielën se Uashingtoni përballet me zgjedhjen mes arritjes së një marrëveshjeje me Teheranin dhe ndërmarrjes së veprimeve të tjera ushtarake kundër Iranit.
“A të bëj një marrëveshje me ta apo t’i shkatërroj përfundimisht? Kjo është e vetmja pyetje”, tha Trump në një intervistë për Fox News.
Ai pretendoi gjithashtu se forcat amerikane kanë kontrollin e Ngushticës së Hormuzit, një nga rrugët më të rëndësishme detare për transportin global të naftës.
“Kujtoni, tani ne e kontrollojmë Ngushticën e Hormuzit. Ata nuk marrin asgjë. Po, ne marrim gjithçka”, deklaroi presidenti amerikan.
Trump pretendoi se qarkullimi tregtar nëpër këtë ngushticë ka tejkaluar nivelet e para luftës, ndërsa e cilësoi si të jashtëzakonshme zbatimin nga Marina Amerikane të bllokadës ndaj porteve dhe transportit detar iranian.
Të shtunën, ai kishte lënë të hapur mundësinë e sulmeve të reja ushtarake ose arritjes së një marrëveshjeje gjithëpërfshirëse me Iranin. Trump shprehu dyshime nëse Teherani do t’i respektonte zotimet e mundshme, duke pretenduar se secili prej këtyre skenarëve do të përbënte fitore për Shtetet e Bashkuara.
Kontrolli mbi Ngushticën e Hormuzit mbetet një nga pikat kryesore të mosmarrëveshjes në luftën me Iranin, e cila nisi në fund të shkurtit pas sulmeve të përbashkëta amerikano-izraelite. Zhvillimet vijnë pavarësisht armëpushimit dhe memorandumit që synon arritjen e një marrëveshjeje përfundimtare paqeje. /mesazhi