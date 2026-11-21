Presidenti amerikan, Donald Trump, ka kërcënuar me taksa të larta dhe penalitete kompanitë amerikane që ndërtojnë qendra të të dhënave jashtë vendit, duke theksuar se dëshiron që investimet në këto objekte të mbeten në SHBA, transmeton Anadolu.
Duke folur para gazetarëve në Shtëpinë e Bardhë, Trump paralajmëroi se kompanitë që synojnë të ndërtojnë qendra të të dhënave jashtë vendit do të përballen me pasoja të konsiderueshme financiare.
“Ne nuk do t’i lejojmë kompanitë tona të ndërtojnë qendra të të dhënave jashtë vendit tonë”, tha Trump.
Ai kërcënoi me vendosjen e një “takse jashtëzakonisht të lartë” ndaj kompanive që ndërmarrin projekte jashtë vendit, duke u bërë thirrje firmave të teknologjisë që të investojnë në infrastrukturën vendase.
Trump argumentoi se qendrat e të dhënave të ndërtuara jashtë vendit mund t’i japin Kinës qasje në infrastrukturën kompjuterike të nevojshme për zhvillimin e inteligjencës artificiale, duke rrezikuar potencialisht konkurrueshmërinë teknologjike të SHBA-së.
“Ne nuk do të lejojmë që qendrat e të dhënave të ndërtohen në vende të tjera, sepse Kina do t’i marrë të gjitha dhe ne nuk do të lejojmë që kjo të ndodhë. Do të vendosim penalitete jashtëzakonisht të rënda ndaj kompanive që përpiqen ta bëjnë këtë. Ata tani duan të ndërtojnë një të tillë në Finlandë, por ne nuk do ta lejojmë këtë të ndodhë”, tha ai.
Në prag të zgjedhjeve të mesmandatit në SHBA, më 3 nëntor, Trump vlerësoi përfitimet që qendrat e të dhënave sjellin për vendin, ndërsa shumë demokratë u përpoqën të përfitonin nga kundërshtimi i fuqishëm i një pjese të votuesve ndaj këtyre objekteve, duke premtuar një qëndrim më të ashpër ndaj ndërtimit të qendrave të reja, veçanërisht në zonat e banuara.