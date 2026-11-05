Trump kërcënon se mund ta “shkatërrojë” Iranin, ndërsa aeroplanmbajtësja amerikane lëviz drejt Lindjes së Mesme

Presidenti amerikan Donald Trump ka deklaruar se Irani mund të ketë nevojë për rreth 25 vjet për t’u rimëkëmbur pas luftës së zhvilluar nga SHBA-ja dhe Izraeli.
Trump tha se nuk dëshiron ta “shkatërrojë” Iranin nëse kjo mund të shmanget, por shtoi se mund të detyrohet ta bëjë një gjë të tillë.
“Do të preferoja të mos e shkatërroja vendin, nëse është e mundur, por ndoshta do të më duhet”, tha Trump, duke shtuar: “Do ta merrni vesh shumë shpejt”.
Ndërkohë, aeroplanmbajtësja amerikane USS Theodore Roosevelt po lëviz në drejtim të Lindjes së Mesme.
Imazhet satelitore të analizuara nga Al Jazeera tregojnë aeroplanmbajtësen, të shoqëruar nga katër anije ushtarake, në jug të ishujve Spratly në Detin e Kinës Jugore. Lëvizja e grupit detar tregon se ai po avancon drejt Lindjes së Mesme.
USS Theodore Roosevelt u largua nga baza detare amerikane në San Diego më 27 shtator. Pas ndalesës në bazën amerikane në Yokosuka të Japonisë, ku mori pjesë në stërvitje ushtarake, grupi vazhdoi drejt Detit të Kinës Jugore.
Sipas Axios, një zyrtar amerikan ka thënë se aeroplanmbajtësja do të qëndrojë disa ditë në Singapor, duke filluar nga e premtja, dhe nuk pritet të mbërrijë në zonën e përgjegjësisë së Komandës Qendrore të SHBA-së (CENTCOM) para mesit të nëntorit. /mesazhi