Trump kërcënon sërish me ndalimin e ndihmës për Egjiptin dhe Jordaninë

Ja më shumë nga komentet e Trump për gazetarët në Shtëpinë e Bardhë.

I pyetur nëse do të ndalonte miliarda dollarë ndihmë amerikane për Jordaninë dhe Egjiptin nëse ata nuk mbështesin planin e tij për zhvendosjen e detyruar të palestinezëve nga Gaza, Trump u përgjigj: “Po, ndoshta, pse jo.”

“Nëse nuk e bëjnë, unë mund të ndaloj ndihmën, po,” shtoi ai.

Trump pritet të presë në Shtëpinë e Bardhë mbretin e Jordanisë, Abdullah II, të martën.

I pyetur se si do ta bindte Abdullahun të pranonte palestinezët, Trump tha: “Mendoj se ai do të pranojë, dhe mendoj se edhe vende të tjera do të pranojnë. Kanë zemër të mirë.”

Liderët e Egjiptit dhe Jordanisë kanë refuzuar me vendosmëri çdo zhvendosje të detyruar të palestinezëve në territoret e tyre. /mesazhi