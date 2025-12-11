Trump konfirmon se SHBA-ja sekuestroi një cisternë nafte “shumë të madhe” në brigjet e Venezuelës

Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, ka konfirmuar se administrata e tij sekuestroi një cisternë nafte në brigjet e Venezuelës, teksa tensionet me presidentin Nicolas Maduro vazhdojnë të përshkallëzohen, transmeton Anadolu.
“Sapo sekuestruam një cisternë në brigjet e Venezuelës, cisternë e madhe, shumë e madhe, në fakt më e madhja që është sekuestruar ndonjëherë. Dhe gjëra të tjera po ndodhin”, u tha Trump gazetarëve në Shtëpinë e Bardhë, duke pretenduar se ajo u mor “për një arsye shumë të mirë”.
Presidenti amerikan ishte i rezervuar për të dhënë detaje shtesë mbi këtë çështje, duke theksuar se zyrtarët do t’i informojnë gazetarët më vonë me informacione të mëtejshme mbi atë që ndodhi.
I pyetur se çfarë do të ndodhë me ngarkesën e cisternës së naftës, Trump tha: “Ne e mbajmë atë, mendoj”.
Ky veprim është pothuajse i sigurt se do të rrisë më tej tensionet me Karakasin, ndërsa Trump vazhdon të kërkojë që Maduro të largohet nga pushteti, duke pohuar se të gjitha opsionet, përfshirë forcën ushtarake, mbeten në tryezë mes një grumbullimi masiv të forcave në rajon.
SHBA-ja ka kryer tashmë 22 sulme të njohura ndaj anijeve të dyshuara si “narko-terroriste” në det, duke vrarë 87 persona që nga fillimi i sulmeve në Detin e Karaibeve dhe Oqeanin Paqësor Lindor në fillim të shtatorit.
Trump ka thënë se tani po kërkon të zgjerojë fushatën për të përfshirë sulme tokësore ndaj trafikantëve të dyshuar të drogës në Venezuelë dhe më gjerë.