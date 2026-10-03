Trump lavdëron presidentin turk Erdogan pas pyetjes për vonesën në heqjen e sanksioneve ndaj Ankarasë

Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, të premten tha se do ta “bëjë gjithmonë të lumtur” presidentin turk, Recep Tayyip Erdogan, kur u pyet për heqjen e sanksioneve amerikane ndaj Turqisë në kuadër të Aktit për Kundërvënien ndaj Kundërshtarëve të Amerikës përmes Sanksioneve (CAATSA), raporton Anadolu.
“Do të flas gjithmonë me presidentin Erdogan. Ai është miku im, siç e dini. Dhe do ta bëj gjithmonë të lumtur”, tha Trump kur u pyet se çfarë po e pengonte heqjen e sanksioneve.
Trump tha gjatë një takimi me Erdoganin në margjinat e samitit të NATO-s në Turqi në korrik se dëshironte t’i hiqte sanksionet e CAATSA-s dhe se “sigurisht” do ta shqyrtonte mundësinë që Ankaraja të lejohej të blinte avionë luftarakë F-35.
SHBA-ja e përjashtoi Turqinë nga programi F-35 në vitin 2019, pasi Ankaraja bleu sistemin rus të mbrojtjes ajrore S-400. Washingtoni pohoi atë kohë se sistemi përbënte rrezik për sigurinë e F-35-ve dhe ishte i papajtueshëm me sistemet e NATO-s.
Në dhjetor 2020, SHBA-ja vendosi sanksione në kuadër të CAATSA-s ndaj industrisë turke të mbrojtjes dhe disa zyrtarëve të lartë për shkak të blerjes së S-400-ëshit. Masat përfshinin kufizime për licencat amerikane të eksportit dhe financimin.
Turqia thotë se e bleu sistemin rus për të përmbushur nevojat urgjente për mbrojtjen ajrore, pasi iu mohuan raketat Patriot të prodhuara nga SHBA-ja. Ankaraja ka kundërshtuar vazhdimisht shqetësimet e Washingtonit lidhur me S-400-ëshin dhe avionët F-35.
Mosmarrëveshja mbetet çështje kryesore në marrëdhëniet e mbrojtjes mes SHBA-së dhe Turqisë, ndërsa Ankaraja kërkon heqjen e sanksioneve dhe rikthimin në programin F-35.