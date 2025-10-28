Trump: Marrëdhëniet SHBA-Japoni do të jenë më të fuqishme se kurrë më parë

Presidenti amerikan Donald Trump tha se marrëdhëniet SHBA-Japoni do të arrijnë forcë të paparë, ndërsa u takua me kryeministren japoneze Sanae Takaichi në Tokio, raporton Anadolu.
“Gjithmonë kam pasur dashuri të madhe për Japoninë dhe respekt të madh për Japoninë. Do të thoja se kjo do të jetë një marrëdhënie që do të jetë më e fuqishme se kurrë më parë”, tha Trump.
Ai premtoi mbështetje të palëkundur për Tokion, duke i thënë kryeministres Takaichi se SHBA-ja do të jetë aty për “çdo pyetje, çdo dyshim, çdo gjë që dëshironi, çdo favor që ju nevojitet”, duke i përshkruar të dy vendet si aleatë “në nivelin më të fortë”.
Trump tha se Japonia po rrit kapacitetin e saj ushtarak “në mënyrë konsiderueshme”, duke vënë në dukje se Washingtoni ka marrë “porosi për një sasi shumë të madhe pajisjesh të reja ushtarake”. Ai tha se tregtia dypalëshe ka arritur nivele historike ndërsa të dy vendet përgatiten të nënshkruajnë marrëveshje të re që është “shumë e drejtë”.
“Do të doja t’ju përgëzoja që jeni kryeministrja e parë grua. Kjo është një gjë e madhe”, tha Trump.
Takaichi tha se Tokio “dëshiron të realizojë një epokë të re të artë të aleancës Japoni-SHBA, ku si Japonia ashtu edhe SHBA-ja do të bëhen më të forta dhe më të begatta”. Ajo vlerësoi “angazhimin e palëkundur të Trumpit ndaj paqes dhe stabilitetit”, duke thënë se brenda një kohe të shkurtër, “bota filloi të gëzonte më shumë paqe në terren”.
“Të dy vendet kanë zhvilluar aleancën më të madhe në botë dhe së bashku me ju, Japonia është e gatshme të kontribuojë për paqen dhe stabilitetin”, shtoi Takaichi.
Ajo përsëriti qëndrimin e saj për përdorimin e diplomacisë “për të mbrojtur interesat kombëtare të Japonisë”, si dhe shprehu gatishmërinë për të çuar përpara bashkëpunimin e mëtejshëm me Washingtonin drejt “qëllimit të tyre të përbashkët për të arritur një Indo-Paqësor të lirë dhe të hapur”.
Takaichi u zotua për forcimin e “fuqisë kombëtare të Japonisë, përkatësisht diplomacisë, aftësive mbrojtëse, fuqisë ekonomike, teknologjisë, inteligjencës dhe burimeve njerëzore”. Kryeministra japoneze njoftoi se po e nominon Trumpin për Çmimin Nobel për Paqe, raportoi NBC News.
Trumpi ishte nominuar më parë për çmimin nga disa vende, përfshirë Pakistanin, Azerbajxhanin dhe Kamboxhian.
– SHBA-ja dhe Japonia nënshkruan dy marrëveshje
Pas takimit, SHBA-ja dhe Japonia nënshkruan dy marrëveshje që mbulojnë forcimin e aleancës dhe sigurinë e mineraleve kritike. Dokumenti i parë zbaton një marrëveshje të mëparshme që do të “ndihmonte të dy vendet të forconin sigurinë ekonomike, të nxisnin rritjen ekonomike dhe në këtë mënyrë të çonin vazhdimisht në prosperitet global”, tha Shtëpia e Bardhë.
Udhëheqësit udhëzuan ministrat përkatës “të ndërmarrin hapa të mëtejshëm për një epokë të re të artë të aleancës gjithnjë në rritje SHBA-Japoni”. Marrëveshja e dytë përcakton një kornizë për sigurimin e furnizimit me minerale kritike dhe metale të rralla përmes minierave dhe përpunimit.
Të dy vendet planifikojnë të përdorin mjete të politikave ekonomike dhe investime të koordinuara për të përshpejtuar zhvillimin e “tregjeve të diversifikuara, likuide dhe të drejta” për materialet kritike. Pjesëmarrësit synojnë të mobilizojnë mbështetjen qeveritare dhe të sektorit privat, përfshirë grantet, garancitë, kreditë dhe sigurimin.
Brenda gjashtë muajsh, të dy vendet planifikojnë të ofrojnë mbështetje financiare për projekte të zgjedhura, duke gjeneruar produkte për t’u dërguar në SHBA, Japoni dhe “vende me mendësi të ngjashme”. Një ministerial dypalësh për investimet në miniera, minerale dhe metale do të mbahet brenda 180 ditësh.
Të dy vendet po krijojnë një Grup të Reagimit të Shpejtë SHBA-Japoni për sigurinë e furnizimit me minerale kritike për të identifikuar mineralet prioritare, dobësitë e furnizimit dhe për të zhvilluar plane të koordinuara të dorëzimit.
Pas takimit dypalësh, Trumpi dhe delegacioni amerikan u takuan me familjet e japonezëve të rrëmbyer nga Koreja e Veriut. Departamenti amerikan i Shtetit tha se SHBA-ja riafirmoi mbështetjen për Japoninë në zgjidhjen e menjëhershme të çështjes së rrëmbimeve.
Më vonë të martën, Trump do të vizitojë bazën detare amerikane pranë Tokios dhe do të vizitojë aeroplanmbajtësen me energji bërthamore “George Washington”. Më vonë ai do të marrë pjesë në një takim me udhëheqës japonezë të biznesit.
Pas Japonisë, Trumpi do të udhëtojë për në Korenë e Jugut për Samitin e Bashkëpunimit Ekonomik Azi-Paqësor (APEC), ku do të takohet me presidentin kinez Xi Jinping.