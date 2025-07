Trump: Marrëveshja tregtare me Kanadanë shumë e vështirë pas mbështetjes për shtetësinë e Palestinës

Presidenti i SHBA-së, Donald Trump paralajmëroi se një marrëveshje tregtare me Kanadanë do të jetë “shumë e vështirë”, pasi Otava njoftoi se do ta mbështesë shtetësinë për Palestinën, transmeton Anadolu.

“Kanadaja sapo njoftoi se do ta mbështesë shtetësinë për Palestinën. Kjo do ta bëjë shumë të vështirë për ne të arrijmë një marrëveshje tregtare me ta”, shkroi Trump në rrjetin “Truth Social”.

Komentet e Trumpit erdhën pasi kryeministri kanadez Mark Carney njoftoi të mërkurën se vendi do ta njohë Palestinën si shtet në shtator për shkak të situatës humanitare “të patolerueshme” në Rripin e Gazës.

“Kanadaja synon ta njohë shtetin e Palestinës në sesionin e 80-të të Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së në shtator 2025”, tha Carney gjatë një konference për media në Otavë, pasi kryesoi një takim virtual të kabinetit.