Trump mbron arrestimin e studentit protestues palestinez, paralajmëron arrestime të tjera

Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, ka mbrojtur arrestimin e një studenti protestues palestinez në Universitetin Columbia, duke e quajtur atë “arrestimin e parë të shumë të tjerve që do të vijnë”, transmeton Anadolu.

Trump tha se Mahmoud Khalil, të cilin ai e përshkroi si një “student të huaj pro-Hamasit”, u arrestua nga Agjencia e Emigracionit dhe Zbatimit të Doganave (ICE) në përputhje me urdhrat ekzekutiv që ai ka nënshkruar.

“Ne e dimë se ka më shumë studentë në (Universitetin) Columbia dhe në universitete të tjera në të gjithë vendin që janë përfshirë në aktivitet pro-terroriste, antisemitike, antiamerikane dhe administrata e Trumpit nuk do ta tolerojë atë”, shkroi Trump në rrjetet sociale.

Trump akuzoi studentët protestues pro-palestinezë si “agjitatorë me pagesë” dhe paralajmëroi se administrata e tij “do t’i gjejë, do t’i kapë dhe do t’i dëbojë këta simpatizues terroristë nga vendi ynë që të mos kthehen më kurrë”.

Megjithatë, sipas avokates së studentit Khalil, Amy Greer, ai u “arrestua gabimisht” nga agjentët e ICE-së të cilët pretenduan se viza studentore i ishte revokuar, edhe pse Khalil në SHBA është një banor i përhershëm i ligjshëm (kartë jeshile) dhe jo me vizë studentore.

“Ne do t’i ndjekim fuqishëm të drejtat e Mahmoudit në gjykatë dhe do të vazhdojmë përpjekjet tona për të korrigjuar këtë gabim të tmerrshëm dhe të pafalshëm, të llogaritur dhe të kryer kundër tij”, tha Greer në një deklaratë.

Ajo akuzoi qeverinë amerikane se vë në shënjestër në mënyrë specifike studentët në Universitetin Columbia për kritikat ndaj sulmit të Izraelit në Gaza.

“Qeveria amerikane e ka bërë të qartë se do të përdorë zbatimin e imigracionit si një mjet për të shtypur atë mënyrë të të folurit”, tha ajo.

Shkrimtarët kundër luftës në Gaza (WAWOG) thanë se Khalil u arrestua të shtunën mbrëma në rezidencën e tij në pronësi të Universitetit Columbia në New York nga agjentë të DHS-së me rroba civile, të cilët u futën me forcë. Agjentët fillimisht pretenduan se viza studentore i ishte revokuar, por ndryshuan pretendimin e tyre për revokimin e kartës jeshile të tij pasi gruaja e tij, një shtetase amerikane e cila është në muajin e tetë shtatzënë, u tregoi atyre kartën jeshile.

Universiteti Columbia ishte një pikë qendrore e kampuseve të vitit të kaluar, gjë që çoi në arrestime dhe veprime disiplinore kundër studentëve, duke ngritur shqetësime për lirinë e fjalës në kampuset amerikane.

Të mërkurën, demonstruesit pro-palestinezë pushtuan Bibliotekën Milstein në Kolegjin Barnard për të protestuar ndaj vendimit të kolegjit për të dëbuar një student të tretë për aktivizmin e kampusit në mbështetje të Palestinës.

Edhe pse Kolegji Barnard është një institucion i ndarë, ai mban një lidhje me Universitetin Columbia.

Të premten, administrata e Trumpit njoftoi anulimin e rreth 400 milionë dollarëve në grante dhe kontrata federale për Universitetin Columbia, duke përmendur dështimin e supozuar të universitetit për të adresuar antisemitizmin mes protestave të vazhdueshme pro-palestineze.