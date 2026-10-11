Trump Mobile la të pambrojtur përdoruesit e hakuar, “nuk kemi ekip që merret me këtë”

Operatori amerikan Trump Mobile është hakuar dhe të dhënat personale të rreth 3,615 klientëve dyshohet se janë komprometuar.
Grupi i hakerëve që pretendon se qëndron pas sulmit thotë se kompania nuk kishte një ekip të dedikuar për t’u marrë me incidentin.
Sipas raportimeve, të dhënat e ekspozuara përfshijnë emra, adresa banimi, adresa elektronike, numra telefoni dhe informacione rreth porosive.
Grupi i hakerëve, i njohur si BYOD, pretendon se ka depërtuar në sistem përmes një punonjësi të kompanisë Liberty Mobile, e cila është e përfshirë në funksionimin e Trump Mobile. Hakerët pretendojnë se kanë siguruar qasje edhe në pjesën e pasme të sistemit të uebfaqes së Trump Mobile.
Disa klientë të prekur kanë konfirmuar se të dhënat e publikuara nga hakerët përputhen me informacionet e tyre personale. Në mesin e personave të prekur dyshohet se është edhe zyrtari përgjegjës për teknologjinë dhe sigurinë e informacionit në Trump Mobile.
Sipas hakerëve, kur kompania u njoftua për sulmin, përgjigjja e saj ishte se “nuk kemi ekip që merret me këtë”, ndërsa hakerët u cilësuan si terroristë.
Trump Mobile deri tani nuk ka dhënë një reagim zyrtar lidhur me pretendimet për sulmin kibernetik.
Ky nuk është rasti i parë i problemeve të sigurisë për kompaninë. Më herët gjatë këtij viti, një studiues i sigurisë kibernetike kishte mundur të shihte të dhënat e rreth 27 mijë klientëve.
Trump Mobile është një operator virtual mobil që përdor emrin e familjes Trump përmes një marrëveshjeje licencimi. Shërbimi dhe pajisja T1 menaxhohen nga Liberty Mobile.