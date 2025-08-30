Trump ndërpret financimin e komunitetit LGBT në Ballkanin Perëndimor: Shpenzim i kotë

Presidenti amerikan Donald Trump ka anuluar gati 5 miliardë dollarë ndihmë të huaj të miratuar nga Kongresi, duke përdorur një manovër që nuk është përdorur në SHBA në gati 50 vjet.
Bllokimi përfshin 3.2 miliardë dollarë në ndihmë zhvillimore të Agjencisë së Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar (USAID), 322 milionë dollarë nga Fondi i Demokracisë i USAID-Departamentit të Shtetit, 521 milionë dollarë në kontribute të Departamentit të Shtetit për organizatat ndërkombëtare, 393 milionë dollarë në kontribute të Departamentit të Shtetit për aktivitetet paqeruajtëse dhe 445 milionë dollarë në ndihmë paqeruajtëse të buxhetuar veçmas.
Shpenzimet ishin destinuar për një gamë të gjerë organizatash jofitimprurëse dhe qeveri të huaja dhe u ndaluan në fillim të këtij viti nga Zyra e Menaxhimit dhe Buxhetit të Shtëpisë së Bardhë (OMB) dhe më pas mbetën në pezullim ligjor për shkak të një padie të ngritur më pas nga Këshilli Global i Shëndetit.
Gjykata e Apelit e Qarkut të DC hoqi një urdhër ndalimi në këtë rast, duke i hapur derën Trumpit për të vazhduar me përpjekjen e parë për anulimin e ndihmave që nga viti 1977.
Administrata Trump ka nxjerrë në pah zëra shpenzimesh që dyshohet se janë të kota, të tilla si 24.6 milionë dollarë për “rezistencën ndaj klimës” në Honduras, 2.7 milionë dollarë për Fondacionin e Punëve të Demokracisë në Afrikën e Jugut, i cili publikoi artikuj nxitës racistë duke përfshirë “Problemin me Njerëzit e Bardhë” dhe 3.9 milionë dollarë për të promovuar demokracinë midis personave LGBT në Ballkanin Perëndimor.
Ndarje të tjera të theksuara përfshijnë 1.5 milion dollarë për të tregtuar pikturat e grave ukrainase.
Afërsisht 838 milionë dollarë në fondet paqeruajtëse që po eliminohen përfshijnë pagesa për të mbështetur forcat paqeruajtëse të Kombeve të Bashkuara në vende të tilla si Republika Demokratike e Kongos, ku administrata Trump kohët e fundit ndërmjetësoi një marrëveshje paqeje me Ruandën fqinje, dhe Republika Qendrore Afrikane, ku misioni është kritikuar si i lidhur me interesat e biznesit rus.
Fondet e alokuara për ruajtjen e paqes përfshijnë 11 milionë dollarë për t’i siguruar ushtrisë së Uruguait transportues të blinduar, 4 milionë dollarë për një qendër trajnimi në Zambi dhe 3 milionë dollarë për kazerma për të strehuar paqeruajtësit kazakistanezë.
Kthimi i fondeve nuk do të ndikojë në mbështetjen e SHBA-së për misionin paqeruajtës të Forcës Shumëkombëshe dhe Vëzhguesve përgjatë kufirit egjiptiano-izraelit.
Ligjshmëria e tërheqjeve së fondeve është një çështje debati, por ka pak precedent gjyqësor.
Zyra e Përgjegjësisë së Qeverisë legjislative e konsideron praktikën të paligjshme; ekipi i OMB i Trumpit thotë ndryshe.
Drejtori i OMB-së, Russ Vought, dhe Këshilltari i Përgjithshëm Mark Paoletta kanë treguar raste kur presidentët Gerald Ford dhe Jimmy Carter, me sa duket, kanë bërë anulime në vitet 1970.