Trump nënshkruan urdhrin ekzekutiv që ndalon gratë transgjinore nga sportet e femrave

Presidenti amerikan Donald Trump nënshkroi një urdhër ekzekutiv që ndalon gratë transgjinore të konkurrojnë në sportet e grave, transmeton Anadolu.

“Me këtë urdhër ekzekutiv, lufta ndaj sportit të femrave ka përfunduar”, tha ai.

Trump nënshkroi “Urdhrin Ekzekutiv ‘Jo Burra në Sportet e Grave’”, të cilin e quajti “historik”.

“Nën administratën Trump, ne do të mbrojmë traditën krenare të sportisteve femra dhe nuk do të lejojmë që burrat të rrahin, lëndojnë dhe mashtrojnë gratë dhe vajzat tona. Që tani e tutje, sportet e grave do të jenë vetëm për gratë”, shtoi ai.