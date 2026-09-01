Trump: Ngushtica e Hormuzit është në “gjendje jashtëzakonisht të mirë”, 30 anije në natë po kalojnë

Presidenti amerikan, Donald Trump, ka deklaruar se Ngushtica e Hormuzit është në “gjendje jashtëzakonisht të mirë”, duke pretenduar se ndihma detare amerikane ka ndihmuar mesatarisht 30 anije të kalojnë çdo natë, transmeton Anadolu.
“E kemi Ngushticën e Hormuzit në gjendje jashtëzakonisht të mirë. E dini, po marrim kontrollin”, u tha Trump gazetarëve në Zyrën Ovale.
“Shumë, shumë anije kaluan mbrëmë. Siç e dini, me ndihmën e Marinës, kemi pasur mesatarisht 30 anije në natë. Kjo është shumë dhe shumë naftë po del. Kjo është arsyeja pse nuk e keni parë çmimin e naftës të rritet ashtu siç mendonin se mund të duhej të rritej”, shtoi ai.
Trump gjithashtu e përshkroi Iranin si një “komb të dështuar”, duke përmendur atë që ai tha se ishte inflacion prej 350 për qind, mungesën e një monedhe funksionale dhe vështirësitë për të paguar ushtarët iranianë.
“Ata janë një komb i dështuar. Kanë inflacion prej 350 për qind. Nuk kanë monedhë. Nuk po i paguajnë ushtarët e tyre. Udhëheqësit e tyre janë kryesisht të vdekur. Marina e tyre është zhdukur. Forcat e tyre ajrore janë zhdukur. Pajisjet e tyre të mbikëqyrjes janë pothuajse tërësisht të zhdukura”, tha ai, duke shtuar se “kjo nuk do të thotë se nuk do t’i godasim, do të shohim se çfarë do të ndodhë”.
Ai tha se struktura udhëheqëse e Iranit ishte e paqartë.
”Nuk mendoj vërtet se ata e dinë se kush është udhëheqësi i tyre”, tha ai.