Presidenti amerikan, Donald Trump, u nis për në Kinë të mërkurën për të marrë pjesë në samitin e Bashkëpunimit Ekonomik Azi-Paqësor (APEC) dhe për të zhvilluar bisedime trepalëshe me presidentin kinez, Xi Jinping dhe presidentin rus, Vladimir Putin, transmeton Anadolu.
Të planifikuara për të enjten në qytetin jugor kinez të Shenzhen, bisedimet trepalëshe do të trajtojnë çarmatimin bërthamor, luftën Rusi-Ukrainë, Iranin dhe çështje më të gjera tregtare.
Kjo do të jetë hera e tretë që Trump dhe Xi takohen këtë vit.
“Ne do të flasim për denuklearizimin,” tha Trump më herët, duke pranuar vështirësinë për fuqitë e armatosura bërthamore për të hequr dorë nga arsenalet e tyre, ndërsa shtoi se liderët “kanë një shans për të arritur shumë”.
Trump tha gjithashtu se ai “mund” të takohet me liderin e Koresë së Veriut, Kim Jong Un, gjatë turneut të tij rajonal, megjithëse Pheniani nuk ka konfirmuar ndonjë marrëveshje dhe oraret e sakta dypalëshe mbeten të paparalajmëruar.
Vizita vjen pasi Trump u takua me udhëheqës nga Japonia, Australia dhe India si pjesë e Dialogut Katërpalësh të Sigurisë (Quad) në takimin e tij të parë në nivel udhëheqës në më shumë se dy vjet.
Grupi, pa përmendur asnjë vend, ngriti shqetësimin për kufizimet “arbitrare” të eksportit dhe kundërshtoi veprimet e njëanshme përpara vizitës së presidentit amerikan në Shenzen.
“Ne kundërshtojmë fuqimisht çdo veprim destabilizues ose të njëanshëm që synon të ndryshojë status quo-në, duke përfshirë me forcë ose detyrim, të cilat përshkallëzojnë tensionet dhe minojnë paqen dhe stabilitetin rajonal,” tha Quad në një deklaratë të përbashkët.
Trump u takua gjithashtu me drejtuesit e Shoqatës 11-anëtare të Kombeve të Azisë Juglindore (ASEAN) në Manila, kryeqytetin e Filipineve.