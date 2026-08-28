Trump njofton planet për Akademinë Hapësinore të SHBA-së teksa nderon ekuipazhin e Artemis II

Presidenti amerikan, Donald Trump, ka bërë të ditur se do të nënshkruajë një urdhër ekzekutiv për të nisur procesin e krijimit të një akademie të re kombëtare kushtuar hapësirës, ndërsa nderoi ekuipazhin e misionit Artemis II të NASA-s në Houston të Teksasit, transmeton Anadolu.
“Do të nënshkruaj një urdhër ekzekutiv për të nisur procesin e krijimit të një akademie të re kombëtare. Quhet Akademia Hapësinore e SHBA-së. Kjo është një çështje e madhe”, tha Trump në një ceremoni për nderimin e astronautëve.
Trump tha se akademia e propozuar do të plotësojë Forcën Hapësinore të SHBA-së dhe do të shërbejë si një institucion i fokusuar në hapësirë për ata që synojnë karrierë në këtë fushë.
“Tani do të kemi një Forcë Hapësinore. Do të kemi një akademi për atë që njerëzit në këtë sallë e duan më së shumti. Kjo është emocionuese. Është vërtet emocionuese”, tha Trump.
Ai shtoi se pret që së shpejti të zgjidhej një lokacion për akademinë.
Presidenti amerikan e bëri njoftimin teksa i dorëzoi ekuipazhit të Artemis II Medaljen e Nderit të Kongresit për Hapësirën, duke vlerësuar astronautët për misionin e tyre historik.
“Sot, me krenari po ia ndajmë Medaljen e Nderit të Kongresit për Hapësirën ekuipazhit të jashtëzakonshëm të Artemis II”, tha Trump.
Ai theksoi se misioni ishte rezultat i një përpjekjeje më të gjerë që përfshinte mijëra punonjës dhe kontraktorë të NASA-s.
“Këta astronautë nuk e bënë këtë të vetëm”, tha Trump, duke vlerësuar inxhinierët, shkencëtarët, specialistët e lëshimit dhe uljes të NASA-s, si dhe të tjerët të përfshirë në mision.
Trump gjithashtu theksoi një tjetër moment të rëndësishëm për NASA-n që pritet gjatë fundjavës, lëshimin e teleskopit hapësinor Roman.
“E kuptoj se këtë fundjavë NASA ka një lëshim shumë të rëndësishëm, teleskopin hapësinor Roman”, tha Trump.
Ai e përshkroi teleskopin si “qindra herë më të fuqishëm se Hubble” dhe tha se ai do t’i ndihmojë shkencëtarët të “zbulojnë sekretet e universit”.
“Të gjithëve të përfshirë këtu në NASA, ju uroj fat këtë fundjavë. Është një çështje e madhe”, tha Trump.