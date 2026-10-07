Trump: Nuk besojmë se vdekja nga murtaja në Rusi është shkaktuar nga armë biologjike

Presidenti Donald Trump tha të mërkurën se SHBA-ja nuk beson se vdekja e raportuar nga murtaja në Rusi është pasojë e një arme biologjike, ndërsa zyrtarët po vazhdojnë të vlerësojnë situatën, raporton Anadolu.
I pyetur nga gazetarët në Shtëpinë e Bardhë nëse murtaja është armë biologjike, Trump tha: “Epo, ne nuk mendojmë kështu. Shumë shpejt do ta zbulojmë, por nuk mendojmë kështu”.
Trump tha se autoritetet ruse e kanë përshkruar situatën si të vënë nën kontroll, por shprehu kujdes ndaj këtyre garancive.
“Dhe nëse i dëgjoni ata, situata është nën kontroll”, tha Trump. “E dini, njerëzit e kanë thënë këtë edhe më parë për gjëra të tjera”, shtoi ai.
Trump tha se shpreson që situata të mbetet e kufizuar dhe se autoritetet do të jenë në gjendje ta menaxhojnë atë.
“Pra, shpresojmë se është shumë e sofistikuar, shumë e mençur dhe ata po thonë se është plotësisht nën kontroll”, tha ai. “Pra, shpresojmë që të mos jetë kështu”, deklaroi presidenti amerikan.
Drejtori i Përgjithshëm i Organizatës Botërore të Shëndetësisë (OBSH), Tedros Adhanom Ghebreyesus, tha të mërkurën se OBSH-ja po kërkon informacione shtesë nga Rusia lidhur me vdekjen e një punonjëse laboratore nga dyshimi për murtajë pneumonike, si dhe me raportimet për një punonjës të dytë me pneumoni me shkak të panjohur.