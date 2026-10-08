Trump: Nuk do ta sulmojmë Iranin para zgjedhjeve të mesmandatit

Presidenti amerikan Donald Trump tha të enjten se SHBA-ja nuk do ta sulmojë Iranin para zgjedhjeve të mesmandatit, pasi të dyja palët janë të angazhuara në “bisedime produktive”, transmeton Anadolu.
“Nuk do ta sulmojmë Iranin në asnjë moment para zgjedhjeve të mesmandatit që do të mbahen në Shtetet e Bashkuara më 3 nëntor”, shkroi Trump në platformën e tij sociale Truth Social.
Trump tha se SHBA-ja dhe Irani po zhvillojnë “bisedime produktive”, ndërsa theksoi se bllokada ndaj Iranit “do të mbetet plotësisht në fuqi”.
Trump pretendoi gjithashtu se nafta po qarkullon përmes Ngushticës së Hormuzit në “shifra rekord”, duke thënë se të mërkurën më vonë 22 milionë fuçi kishin kaluar nëpër këtë rrugë ujore dhe se “asnjë fuçi e vetme” nuk vinte nga Irani apo nuk ishte e destinuar për në Iran.
“Irani nuk do të ketë armë bërthamore!”, shtoi ai.
Deklaratat e tij vijnë mes raportimeve në media se Shtëpia e Bardhë i ka kërkuar Pentagonit të hartojë opsione për sulme ndaj objektivave iraniane, të cilat mund të kryhen para zgjedhjeve të mesmandatit.
SHBA-ja dhe Izraeli nisën një luftë kundër Iranit më 28 shkurt, duke nxitur Teheranin të përgjigjej me sulme me raketa dhe dronë në rajon dhe të mbyllte Ngushticën e Hormuzit, një rrugë kyçe për furnizimin global me energji.
SHBA-ja dhe Irani nënshkruan një memorandum mirëkuptimi në qershor, pas përpjekjeve ndërmjetësuese të Pakistanit dhe Katarit për t’u dhënë fund armiqësive dhe për t’i hapur rrugë negociatave. Zbatimi i tij ka ngecur që atëherë për shkak të mosmarrëveshjeve, përfshirë ato lidhur me sigurinë dhe lundrimin në Ngushticën e Hormuzit.