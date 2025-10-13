Trump: Nuk jam i sigurt nëse Tony Blair do të pranohej për rolin në bordin e paqes në Gaza

Presidenti amerikan Donald Trump tha se nuk është i sigurt nëse ish-kryeministri britanik Tony Blair do të ishte “zgjedhje e pranueshme” për të gjithë, në rast se do të përfshihej në strukturën që do të drejtojë Gazën pas luftës.
“Dua së pari të di nëse Tony do të ishte i popullarizuar për të gjithë, sepse nuk jam i sigurt për këtë,” u shpreh Trump për gazetarët gjatë fluturimit me Air Force One. “Më pëlqen Tony, gjithmonë më ka pëlqyer, por dua të sigurohem që është i pranueshëm për të gjithë,” shtoi ai.
Shtëpia e Bardhë kishte përfshirë emrin e Blair në të ashtuquajturin “bord paqeje” që do të mbikëqyrë Gazën, por vendimi ka nxitur kritika për shkak të rolit të tij në pushtimin amerikan të Irakut në vitin 2003.
Trump tha se bordi do të nisë punën “shumë shpejt”, por nuk pranoi të zbulojë se kush tjetër do të jetë pjesë e tij.
I pyetur për idenë e mëparshme për ta shndërruar Gazën në “Rivierën e Lindjes së Mesme”, ai tha: “Nuk e di për Rivierën, të paktën jo tani. Së pari duhet të kujdesemi për njerëzit. Zona është e rrënuar, duket si një vend shkatërrimi.” /mesazhi