Trump: Nuk po negociojmë me Iranin, diçka do të ndodhë “shumë shpejt”

Presidenti amerikan, Donald Trump, tha të mërkurën se Washingtoni nuk po negocion me Iranin, duke shtuar se “diçka, në një mënyrë apo tjetrën” do të ndodhë “shumë shpejt”, raporton Anadolu.
“Jo, mendoj se nuk po negociojmë”, u tha Trump gazetarëve pas kthimit nga një tubim në Karolinën e Jugut. “Do të ndodhë diçka, në një mënyrë apo tjetrën, dhe kjo do të ndodhë shumë shpejt”, shtoi ai.
“Shumica e njerëzve duket se mendojnë se kjo do të ndodhë pas zgjedhjeve, dhe do të shohim se çfarë do të ndodhë”, tha më tej Trump.
Më herët, gjatë fjalimit në tubim, Trump tha se SHBA-ja mund ta përfundojë luftën me Iranin tani, por dëshiron të sigurohet që rezultati të jetë i qëndrueshëm.
“Do të përfundojë shumë shpejt. Mund të largohemi tani, por duam të sigurohemi që paqja të zgjasë për një kohë të gjatë”, tha ai.
Trump pretendoi se SHBA-ja e ka mposhtur Iranin ushtarakisht dhe financiarisht, duke shtuar se Teherani “nuk do të ketë kurrë armë bërthamore”.
Deklaratat e tij vijnë pasi gazeta The New York Times raportoi se ushtria e SHBA-së dhe ajo e Izraelit kanë hartuar plane për sulme të reja ndaj Iranit pas zgjedhjeve të mesmandatit në SHBA, duke cituar zyrtarë amerikanë dhe persona të tjerë të informuar për diskutimet.
Në raportim theksohej se nuk është aspak e sigurt që Trump do t’i miratojë sulmet, duke vënë në dukje se ai ka vënë vazhdimisht veton ndaj planeve për rifillimin e operacioneve të mëdha luftarake këtë vit.
Një zyrtar i Shtëpisë së Bardhë i ka thënë gazetës se administrata nuk komenton planet ushtarake “që mund të ekzistojnë ose jo”.
SHBA-ja dhe Izraeli nisën luftën kundër Iranit më 28 shkurt, duke bërë që Teherani të kundërpërgjigjej me sulme me raketa dhe dronë në rajon dhe të mbyllte Ngushticën e Hormuzit, një rrugë kyç për furnizimin global me energji.
Një memorandum mirëkuptimi i nënshkruar në qershor nga SHBA-ja dhe Irani, pas ndërmjetësimit të Pakistanit dhe Katarit, ka ngecur që atëherë për shkak të mosmarrëveshjeve, përfshirë ato lidhur me lundrimin në ngushticë.