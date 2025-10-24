Trump: Operacionet ushtarake kundër drogës mund të shtrihen deri në objektiva tokësore pa miratimin e Kongresit

Presidenti amerikan Donald Trump tha se nuk i nevojitet shpallje formale lufte nga Kongresi për të autorizuar operacione ushtarake kundër trafikantëve të drogës jashtë vendit, raporton Anadolu.
“Unë nuk do të kërkoj domosdoshmërisht shpallje lufte”, u tha Trump gazetarëve të enjten, duke shtuar se administrata e tij do të veprojë kundër njerëzve që “po sjellin drogë në vendin tonë”.
Në javët e fundit, Trump ka lavdëruar disa sulme ushtarake vdekjeprurëse ndaj anijeve venezuelase të peshkimit, duke i shkatërruar ato dhe ka pretenduar pa ofruar prova se ishin të përfshira në kontrabandë droge.
Në përputhje me rregullat e procesit ligjor, administratat e mëparshme amerikane do të kontrollonin anijet e dyshimta për të parë nëse mbanin drogë të paligjshme, në vend që të kryenin ekzekutime të menjëhershme.
Trump tha se operacionet e ardhshme mund të mos kufizohen vetëm në ndërhyrje detare dhe mund të përfshijnë edhe operacione tokësore. Ai shtoi se Kongresi do të njoftohet përpara çdo operacioni tokësor, por nuk pritet ndonjë kundërshtim i madh nga ligjvënësit.
Komentet e tij erdhën pas raportimeve se një bombardues amerikan “B-1 Lancer” ka fluturuar pranë bregut të Venezuelës më herët të enjten. Trump mohoi që avionët të ishin dërguar nga SHBA-ja, por akuzoi qeverinë venezuelase se “po dërgon të burgosurit e saj në SHBA”.
“Jo e saktë. Jo, është e rreme”, tha Trump në Shtëpinë e Bardhë kur u pyet për një lajm të “Wall Street Journal” që pretendonte se SHBA-ja ka fluturuar bombardues “B-1” pranë Venezuelës. “Por, ne nuk jemi të kënaqur me Venezuelën për shumë arsye, droga është një prej tyre, dhe ata kanë dërguar të burgosurit e tyre në vendin tonë për vite me radhë gjatë administratës së Bidenit”, shtoi presidenti amerikan.
Washingtoni ka thënë se dislokimi i anijeve luftarake amerikane në Karaibe është pjesë e një fushate kundër trafikut të drogës ndërsa Karakasi ka paralajmëruar se kjo mund të jetë faza e parë për një përpjekje për ndryshim të regjimit.
Presidenti venezuelas Nicolas Maduro njoftoi së fundmi se vendi i tij ka dislokuar 5.000 raketa tokë-ajër “Igla-S” të prodhimit rus për të forcuar aftësitë e mbrojtjes ajrore.
Maduro e përshkroi sistemin “Igla-S” si një nga armët më të fuqishme që ekziston, duke thënë se raketat janë të destinuara për të garantuar “paqen, stabilitetin dhe qetësinë” e popullit të Venezuelës.
“Çdo forcë ushtarake në botë e njeh fuqinë e ‘Igla-S’ dhe Venezuela ka jo më pak se 5.000 të tilla”, tha ai.