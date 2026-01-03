Trump paralajmëron presidenten e Meksikës: Kartelët e drogës po e drejtojnë vendin tuaj, jo ju

Presidenti amerikan, Donald Trump ka hedhur akuza të forta ndaj qeverisjes së Meksikës, duke theksuar se vendi nuk kontrollohet nga autoritetet, por nga kartelët e drogës.
Deklaratat e tij erdhën gjatë një interviste ku komentoi situatën aktuale në Meksikë dhe sfidat e sigurisë që po përballet vendi.
“Claudia Sheinbaum është një grua e mirë, por kartelët po e drejtojnë Meksikën. Ajo nuk po drejton Meksikën, kartelët janë ata që e drejtojnë”, tha 79-vjeçari.
Ai shtoi se “diçka duhet bërë me Meksikën”, duke sugjeruar nevojën për masa më të forta për të luftuar kriminalitetin dhe trafikun e drogës. Trump, i cili ka qenë shpesh kritik i qeverive të vendeve latinoamerikane për moskontrollin e krimit të organizuar, theksoi se situata në Meksikë është alarmante dhe ka pasoja jo vetëm për vendin, por edhe për Shtetet e Bashkuara, për shkak të trafikut të drogës dhe krimit që kalon kufirin.
Ekspertët e sigurisë vënë në dukje se kartelët e drogës kanë ndikim të madh në Meksikë, duke operuar në mënyrë të hapur dhe duke ushtruar presion mbi politikanët lokalë dhe qeverinë qendrore. Megjithatë, ata theksojnë se përpjekjet e qeverisë për të luftuar krimin nuk janë të pakta dhe përfshijnë bashkëpunim me autoritetet ndërkombëtare.
Situata e sigurisë në Meksikë mbetet një nga sfidat më të mëdha të rajonit dhe deklaratat e Trumpit rikthejnë në qendër të vëmendjes diskutimet mbi mënyrat më efektive për të frenuar kartelët dhe për të mbrojtur qytetarët.