Trump paralajmëron se Irani do të mbahet përgjegjës për çdo sulm të mëtejshëm të Houthive

Presidenti amerikan Donald Trump paralajmëroi se Irani do të mbahet drejtpërdrejt përgjegjës për çdo sulm shtesë të kryer nga rebelët Houthi të Jemenit, ndërsa tensionet vazhdojnë të rriten në Detin e Kuq, transmeton Anadolu.

Mes sulmeve të vazhdueshme mes ushtrisë amerikane dhe Houthive, Trump tha se Irani ka drejtuar “çdo lëvizje” të ndërmarrë nga grupi dhe i ka ofruar atij pajisje ushtarake, financim dhe inteligjencë.

“Askush të mos mashtrohet! Qindra sulmet e kryera nga Houthi, mafiozët dhe banditët e ligë me bazë në Jemen, të cilët janë të urryer nga populli jemenas, të gjitha burojnë dhe janë krijuar nga Irani. Çdo sulm apo hakmarrje e mëtejshme nga ‘Houthit’ do të përballet me forcë të madhe dhe nuk ka asnjë garanci që ajo forcë do të ndalet aty”, tha Trump në median e tij sociale.

“Çdo e shtënë nga Huthi do të shihet, që nga ky moment e tutje, si e shtënë nga armët dhe udhëheqja e Iranit, dhe Irani do të mbahet përgjegjës dhe do të vuajë pasojat, dhe ato pasoja do të jenë të tmerrshme”, shtoi ai.

Komentet e presidentit i bëjnë jehonë atyre të këshilltarit të tij për sigurinë kombëtare, i cili tha të dielën se Irani është përgjegjës për financimin dhe trajnimin e Houthive dhe ndihmën ndaj grupit jemenas në sulmet e tij kundër anijeve luftarake amerikane.

Të paktën 53 persona u vranë dhe 98 të tjerë u plagosën në sulmet ajrore SHBA-Britani në Jemen të shtunën, sipas Ministrisë së Shëndetësisë të drejtuar nga Houthit.

Houthit paralajmëruan Izraelin më 7 mars që të lejojë ndihmën humanitare në Rripin e bllokuar të Gazës brenda katër ditëve ose të përballet me operacione të reja detare kundër anijeve që udhëtojn nga ose drejt Izraelit.

Houthit kanë sulmuar anijet në Detin e Kuq dhe dhe atë Arab, Ngushticën Bab al-Mandab dhe Gjirin e Adenit me raketa dhe dronë që nga fundi i vitit 2023, duke ndërprerë tregtinë globale për atë që thuhet se ishte shfaqje solidariteti me Gazën.

Grupi ndaloi sulmet kur një armëpushim në Gaza u shpall në janar midis Izraelit dhe grupit palestinez Hamas. Por ai kërcënoi të rifillonte sulmet kur Izraeli bllokoi gjithë ndihmën për Gazën më 2 mars.