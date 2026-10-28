Trump paralajmëron se takimi me Putinin dhe Zelenskyyn do të organizohet “shumë shpejt”

Presidenti amerikan, Donald Trump, deklaroi të mërkurën herët se një takim mes presidentit rus, Vladimir Putin dhe presidentit ukrainas, Volodymyr Zelenskyy, do të organizohet “shumë shpejt”, ndërsa nuk përjashtoi mundësinë e sulmeve të mëtejshme amerikane ndaj Iranit pas zgjedhjeve të ndërmjetme në SHBA, që mbahen javën e ardhshme, transmeton Anadolu.
Duke folur për gazetarët pas kthimit nga tubimet elektorale në Teksas, Trump tha se ka diskutuar për të dyja konfliktet me Sekretarin e Shtetit, Marco Rubio, dhe të dërguarin e posaçëm, Steve Witkoff, në bordin e avionit presidencial “Air Force One”.
“Mendoj se po bëjmë përparim të madh në lidhje me Rusinë dhe Ukrainën. Shumë shpejt do të organizohet një takim,” tha ai.
I pyetur se kush do të marrë pjesë, Trump u përgjigj: “Presidenti Putin dhe Presidenti Zelenskyy”, pa dhënë detaje të mëtejshme mbi kohën, vendndodhjen apo formatin e takimit.
Moska dhe Kievi zhvilluan për herë të fundit negociata paqeje me ndërmjetësimin e SHBA-së në fillim të këtij viti, duke mbajtur tri raunde bisedimesh në janar dhe shkurt, në Abu Dabi dhe Gjenevë. Një takim mes presidentëve të dy vendeve do të jetë një zhvillim i paprecedentë që nga fillimi i luftës në vitin 2022.
Duke kaluar te çështja e Iranit, Trump pretendoi se Teherani dëshiron të arrijë një marrëveshje me SHBA-në, por po i zvarrit negociatat, ndoshta deri pas zgjedhjeve të ndërmjetme të 3 nëntorit.
“Mendoj se në lidhje me Iranin, jemi në një pozicion shumë të mirë. Çështja është se kur dua unë t’i jap fund kësaj?” tha ai, duke përsëritur qëndrimet e tij të fundit mbi këtë konflikt.
I pyetur nëse planifikon sulme të tjera ndaj Iranit pas zgjedhjeve, Trump nuk dha një përgjigje përfundimtare. “Gjithçka është e mundur, por nuk mund t’ju them,” u shpreh ai.
Konflikti mes Washingtonit dhe Teheranit nisi me sulme amerikano-izraelite ndaj Iranit në fund të shkurtit, duke shkaktuar një përplasje më të gjerë rajonale, e cila mbetet e pazgjidhur pavarësisht një armëpushimi dhe një marrëveshjeje për të finalizuar një pakt paqeje.