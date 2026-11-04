Trump përjashton sulmet e menjëhershme ndaj Iranit, por thotë se SHBA-ja është e gatshme për veprim ushtarak

Presidenti amerikan Donald Trump ka përjashtuar mundësinë e sulmeve të menjëhershme ushtarake ndaj Iranit, duke deklaruar se Uashingtoni është i kënaqur me presionin që po ushtron ndaj Teheranit.
Në një intervistë telefonike për gazetën Financial Times, Trump e përshkroi situatën aktuale mes dy vendeve si një “situatë të shkëlqyer” dhe tha se administrata amerikane po arrin atë që dëshiron.
“Duket se po marrim gjithçka që duam”, deklaroi ai.
I pyetur për sinjalet e kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu se një sulm ushtarak mund të ndodhë më vonë gjatë kësaj jave, Trump tha se ushtria amerikane është e gatshme për ndërhyrje, por se një veprim i tillë mund të mos jetë i nevojshëm.
“Jam gati, ne jemi gati. Jemi të armatosur dhe në gatishmëri të plotë nëse duhet të veprojmë, por mund të mos ketë asnjë arsye për këtë”, tha Trump.
Ndërkohë, administrata amerikane po vazhdon presionin ndaj Iranit, ndërsa mbeten të hapura edhe bisedimet e tërthorta për çështjen bërthamore. /mesazhi