Trump përshëndet “përparimin e madh” gjatë samitit me Putinin, por thotë se nuk u arrit asnjë marrëveshje

Presidenti amerikan, Donald Trump, tha se ai dhe homologu i tij rus, Vladimir Putin, bënë “përparim të madh” në samitin historik në Alaska, por pranoi se ata nuk arritën një marrëveshje për t’i dhënë fund luftës në Ukrainë, transmeton Anadolu.
Putin dhe Trump u shprehën optimistë pasi u takuan pas dyerve të mbyllura për më shumë se tre orë, me presidentin amerikan që tha se “patën një takim shumë produktiv”.
“Kishte shumë, shumë pika për të cilat ramë dakord, shumicën prej tyre, do të thosha, disa të mëdha që ende nuk i kemi përfunduar plotësisht, por kemi bërë disa përparime. Pra, nuk ka marrëveshje derisa të ketë marrëveshje”, u tha Trump gazetarëve, duke lënë të kuptohet se së shpejti do të telefonojë presidentin ukrainas, Volodymyr Zelenskyy dhe liderët evropianë për t’i njoftuar ata për bisedimet.
“Kanë mbetur vetëm pak. Disa nuk janë aq të rëndësishme. Njëra është ndoshta më e rëndësishmja, por kemi një mundësi shumë të mirë për të arritur atje. Nuk arritëm atje, por kemi një mundësi shumë të mirë për të arritur atje”, shtoi ai.
Specifikat mbi kornizën e marrëveshjes nuk ishin menjëherë të disponueshme dhe është e paqartë se për çfarë pengese “të rëndësishme” po i referohej presidenti Trump kur iu drejtua gazetarëve.
Putin, nga ana e tij, tha se shpreson që “mirëkuptimi” i arritur me Trumpin do të hapë një “rrugë drejt paqes në Ukrainë”, duke i përshkruar bisedimet si “miqësore”.
“Ne presim që Kievi dhe kryeqytetet evropiane ta perceptojnë këtë në mënyrë konstruktive dhe se nuk do të pengojnë punët”, tha Putin gjatë një konference të shkurtër për media me Trumpin.
“Pajtohem me presidentin Trump, siç tha ai sot, se natyrisht, siguria e Ukrainës duhet të garantohet gjithashtu. Natyrisht, ne jemi të përgatitur të punojmë për këtë”, tha ai.
Presidenti rus gjithashtu shprehu mbështetje për përmirësimin e lidhjeve me SHBA-në, duke theksuar se “është e qartë se bashkëpunimi i investimeve dhe biznesit midis SHBA-së dhe Rusisë ka një potencial të jashtëzakonshëm”.
“Rusia dhe SHBA-ja mund t’i ofrojnë njëra-tjetrës kaq shumë në tregti, digjitalizim, teknologji të lartë dhe në eksplorimin hapësinor. Ne shohim se bashkëpunimi në Arktik është gjithashtu shumë i mundur”, tha Putin.
Diskutimet me presidentin amerikan, ai i përshkroi si “konstruktive dhe të dobishme”, si dhe theksoi se situata me Ukrainën ishte një nga çështjet qendrore të diskutuar.
“Do të doja të shpresoja që mirëkuptimi që kemi arritur së bashku do të na ndihmojë ta afrojmë këtë qëllim dhe do të hapë rrugën drejt paqes në Ukrainë”, tha Putin.
Asnjëri nga presidentët nuk pranoi pyetje nga gazetarët.