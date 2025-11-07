Trump po shqyrton lëshim të mundshëm për Hungarinë që të vazhdojë të blejë naftë ruse

Presidenti Donald Trump tha sot se po shqyrton mundësinë e ofrimit të një përjashtimi për Hungarinë, në mënyrë që ajo të vazhdojë të blejë naftë ruse pa frikën e përballjes me sanksione dytësore nga SHBA-ja, raporton Anadolu.
“Po e shqyrtojmë këtë çështje, sepse është shumë e vështirë për të (kryeministrin Viktor Orban) të sigurojë naftë dhe gaz nga zona të tjera. Siç e dini, ata nuk e kanë avantazhin e detit… nuk kanë porte”, tha Trump në përgjigje të një pyetjeje të një gazetari, ndërsa priti kryeministrin hungarez Viktor Orban në Shtëpinë e Bardhë.
“Kjo pyetje mund të bëhet ndoshta më saktë nëse flasim për shumë vende evropiane, jo domosdoshmërisht për Hungarinë, sepse ajo ndodhet në një situatë të ndryshme. Por shumë vende evropiane po blejnë naftë dhe gaz nga Rusia, dhe e kanë bërë këtë për vite me radhë”, shtoi ai.
Në tetor, Trump vendosi sanksione amerikane ndaj dy kompanive më të mëdha të naftës në Rusi – Rosneft dhe Lukoil – si dhe ndaj 34 degëve të tyre, me synimin për të rritur presionin ndaj Kremlinit, ndërsa përpiqet të ndërmjetësojë një marrëveshje paqeje të shumëkërkuar që do t’i jepte fund luftës së Moskës kundër Ukrainës.