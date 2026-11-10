Trump: Politika e dëbimit për emigrantët nuk ndryshon por disa prej tyre janë integruar

Presidenti amerikan Donald Trump deklaroi të hënën se administrata e tij nuk do të ofrojë amnisti për emigrantët pa dokumente, por pranoi se disa prej tyre janë bërë anëtarë produktivë të shoqërisë, transmeton Anadolu.
“Ne kemi një politikë shumë të fortë dëbimi. Nuk ka amnisti, jo, asgjë të tillë. Ne e ruajmë këtë qasje, por përqendrohemi te më të këqijtë e më të këqijve”, u tha Trump gazetarëve në Shtëpinë e Bardhë, duke theksuar se politika e tij e dëbimit mbetet e pandryshuar.
Këto komente erdhën si përgjigje ndaj një pyetjeje lidhur me pranimin e tij të fundit në një intervistë ku sugjeroi se përpjekjet e administratës së tij për dëbime mund të kenë shkuar tepër larg si dhe lidhur me emërimin e mëvonshëm të Stephen Miller-it, një prej arkitektëve kryesorë të masave të ashpra ndaj emigracionit, në postin e shefit të stafit të Shtëpisë së Bardhë.
Trump tha se autoritetet do të vazhdojnë t’i japin përparësi dëbimit të emigrantëve të dënuar për krime të rënda, veçanërisht vrasësve dhe trafikantëve të drogës. “Ne i kemi kapur shumicën e tyre. Duam t’i kapim më të këqijtë e më të këqijve, e pastaj do të shohim se çfarë do të ndodhë”, tha ai.
Megjithatë, ai pranoi se disa emigrantë që kanë hyrë në vend në mënyrë të paligjshme, kanë arritur të stabilizohen ekonomikisht. “Shumë prej tyre tani kanë punë të mira. Ata janë produktivë. Disa madje paguajnë edhe taksa. Do të shohim se si do të rrjedhin gjërat”, tha ai.
Trump përsëriti se amnistia nuk është në shqyrtim, por shtoi se administrata e tij po konsultohet me grupe të ndryshme se si të veprohet më tej. “Politika ime nuk ka ndryshuar”, tha ai. Trump nuk dha përgjigje të drejtpërdrejtë nëse e ka udhëzuar Miller-in që të modifikojë qasjen e administratës ndaj dëbimeve.