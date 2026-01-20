Trump poston një foto ku mban flamurin amerikan në Grenlandë

Presidenti i SHBA-së, Donald Trump postoi sot një imazh në rrjetet sociale që tregon Grenlandën, një territor autonom të Danimarkës, si “Grenlanda – territori i SHBA-së est. 2026”, transmeton Anadolu.
Në imazhin në platformën e medias sociale Truth Social, Trump shfaqet së bashku me zëvendëspresidentin JD Vance dhe sekretarin e Shtetit, Marco Rubio.
Imazhi tregon një copë toke me një tabelë që shkruan “Grenlanda – territori i SHBA-së est. 2026”, me Trumpin në këmbë dhe duke mbajtur një flamur amerikan.
Trump ka thënë se SHBA-ja duhet ta blejë Grenlandën për arsye sigurie kombëtare dhe për të penguar rivalët në Arktik. Ai ka kërcënuar me tarifa aleatët evropianë që kundërshtuan kontrollin amerikan të Grenlandës dhe dërguan një numër të vogël trupash në territor.
Si Danimarka ashtu edhe Grenlanda kanë hedhur poshtë çdo propozim për shitjen e territorit. Propozimi dhe kërcënimi me tarifa kanë hasur në një reagim të gjerë evropian.