Trump pretendon se SHBA ka nxjerrë më shumë naftë nga Ngushtica e Hormuzit se kurrë më parë

Presidenti amerikan, Donald Trump, ka pretenduar se SHBA-ja ka nxjerrë nga Ngushtica e Hormuzit gjatë ditëve të fundit më shumë naftë se “në çdo moment tjetër në histori”, transmeton Anadolu.
“E dini, gjatë dy ditëve të fundit kemi nxjerrë më shumë naftë nga Ngushtica e Hormuzit se në çdo moment tjetër në histori”, u tha Trump gazetarëve në Shtëpinë e Bardhë.
I pyetur nëse Irani ishte pranë dorëzimit ose pranimit të kushteve, Trump tha se Teherani “po kalon shumë keq” dhe parashikoi se përfundimisht do të dorëzohet.
“Nuk e di nëse do të dorëzohen ende, por do të dorëzohen… por po kalojnë shumë keq”, tha ai.
Trump përsëriti se fushata amerikane synon ta pengojë Iranin të zhvillojë armë bërthamore.
SHBA-ja dhe Izraeli nisën një luftë kundër Iranit më 28 shkurt. Teherani u përgjigj me sulme me raketa dhe dronë në të gjithë rajonin dhe në praktikë mbylli Ngushticën e Hormuzit, një rrugë strategjike për furnizimet energjetike.
Përpjekjet për t’i dhënë fund luftës kanë vazhduar që nga një memorandum i qershorit, i cili synonte arritjen e një marrëveshjeje përfundimtare paqeje lidhur me lundrimin në këtë rrugë ujore strategjike, si dhe me programin bërthamor të Iranit.