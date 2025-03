Trump revokon statusin ligjor të 532 mijë kubanëve, haitianëve, nikaraguanëve dhe venezuelasve

Statusi ligjor i 532 mijë kubanëve, haitianëve, mikaraguanëve dhe venezuelasve që jetojnë në SHBA nën procesin e sponsorimit të ish-presidentit Joe Biden është revokuar nga Departamenti i Sigurisë Kombëtare (DHS), transmeton Anadolu.

Më shumë se gjysmë milioni njerëz nga ato vende u pritën në SHBA pas tetorit të vitit 2022 përmes programit dy-vjeçar të ish-presidentit Biden të quajtur CHNV, i cili u lejoi atyre të marrin leje ligjore për të jetuar dhe punuar për aq kohë sa kishin sponsorë financiarë.

Por urdhri i ri i nënshkruar nga shefja e DHS-së, Kristi Noem, i jep fund atij programi dhe të gjithë banorët e përkohshëm më 24 prill do të humbasin statusin e tyre ligjor dhe do të mandatohen të kthehen në vendet e tyre përkatëse.

Revokimi i banimit të tyre të përkohshëm të ligjshëm është rezultat i drejtpërdrejtë i zbatimit të premtimit të fushatës së presidentit Donald Trump për të dëbuar miliona emigrantë të paligjshëm në Amerikë dhe për t’i dhënë fund rrugëve ligjore që ata të vijnë në SHBA për të qëndruar.

Më herët, Trump ka thënë se dëshiron t’i japë fund “abuzimit të gjerë” të lirimit me kusht humanitar, i cili është përdorur për dekada për të lejuar njerëzit nga vendet e tjera ku ka luftë ose paqëndrueshmëri politike të hyjnë ligjërisht në SHBA dhe të jetojnë përkohësisht.

Të gjithë të liruarit me kusht nën programin CHNV-së tani duhet të largohen nga SHBA përpara datës së përfundimit të lirimit me kusht në fund të prillit, sepse ata nuk do të kenë më status ligjor për të qëndruar. Nëse vendosin të qëndrojnë ilegalisht, ata mund të deportohen nëse kapen nga zyrtarët e imigracionit.

“Lirimi me kusht është në thelb i përkohshëm dhe vetëm lirimi me kusht nuk është një bazë themelore për marrjen e ndonjë statusi imigrimi”, thanë zyrtarët e DHS-së.

Aktivistët dhe avokatët e imigracionit kanë ngritur një padi federale duke kërkuar të rivendosin programin CHNV.

Themeluesja dhe drejtoresha e Qendrës së Veprimit për Drejtësi, Karen Tumlin, e cila ngriti padinë, tha se revokimi i programit është “i pamatur, mizor dhe kundërproduktiv” dhe “do të shkaktojë kaos të panevojshëm dhe zemërim për familjet dhe komunitetet në të gjithë vendin”.

Qëndrimi i ashpër i Trumpit për imigracionin së shpejti mund të prekë edhe 240 mijë ukrainasë që jetojnë në SHBA, të cilët u larguan nga vendi i tyre pas “operacionit special ushtarak” të Rusisë në Ukrainë në vitin 2022. Më 6 mars, Trump tha se do të vendosë për fatin e ukrainasve, gjë që gjithashtu mund të revokojë statusin e tyre të përkohshëm ligjor në SHBA nga muaji prill.