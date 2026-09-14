Trump: Rusia dhe Ukraina kanë rënë dakord të ndalojnë sulmet ndaj objekteve energjetike të njëra-tjetrës

Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, tha të hënën se Rusia dhe Ukraina kanë rënë dakord të ndalojnë sulmet ndaj objekteve energjetike të njëra-tjetrës, transmeton Anadolu.
“Ukraina ka rënë dakord të mos godasë objektivat energjetike ruse. Rusia ka rënë dakord për të njëjtën gjë”, tha Trump në platformën e tij sociale Truth Social.
Trump gjithashtu ia atribuoi rritjen e çmimeve globale të dizelit kryesisht luftës Rusi-Ukrainë, dhe jo luftës SHBA-Izrael me Iranin.
“Rritja e çmimit të dizelit në botë kryesisht është shkaktuar nga lufta Rusi-Ukrainë, jo Irani”, shtoi ai.