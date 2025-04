Trump: Rusia është e gatshme për paqe, por Ukraina jo

Presidenti i SHBA-së, Donald Trump tha të mërkurën se Rusia është e gatshme të arrijë një marrëveshje paqeje, por bindja e Ukrainës për të nënshkruar marrëveshjen ka qenë “më e vështirë” nga sa ka pritur, raporton Anadolu.

“Unë mendoj se kemi një marrëveshje me Rusinë. Duhet të arrijmë një marrëveshje me Zelenskyyn. Mendoja se mund të jetë më e lehtë të merresh me Zelenskyyn. Deri më tani, ka qenë më e vështirë”, tha Trump në Zyrën Ovale ndërsa nënshkroi urdhra ekzekutivë.

“Është në rregull, por unë mendoj se kemi një marrëveshje me të dyja. Shpresoj që ta bëjnë këtë, sepse unë jam duke kërkuar të kursejmë dhe, siç e dini, ne po shpenzojmë shumë para, por kjo ka të bëjë më shumë me njerëzinë”, shtoi ai.

Trump më herët të mërkurën shënjestroi Zelenskyyn për komentet që ai bëri gjatë një konference për media të martën, duke përjashtuar çdo mundësi që Kievi të njohë pushtimin e Gadishullit të Krimesë nga Rusia.

“Kjo deklaratë është shumë e dëmshme për negociatat e paqes me Rusinë, pasi Krimea u humb vite më parë nën kujdesin e presidentit Barack Hussein Obama, dhe nuk është as një pikë diskutimi. Askush nuk po i kërkon Zelenskyyt të njohë Krimenë si territor rus, por, nëse ai dëshiron Krimenë, pse ata nuk luftuan për të pa iu dorëzuar Rusisë 11 vjet më parë?”, tha Trump në një postim në rrjetet sociale.

Presidenti amerikan tha se është “e mundur” që ai të takohet me presidentin rus Vladimir Putin gjatë udhëtimit të tij në Arabinë Saudite në mes të majit, por shtoi se “me shumë gjasa” nuk do të ndodhë.

“Unë mendoj se do të takohemi me të menjëherë pas kësaj”, tha ai.