Trump, sërish kërcënim Hamasit me një gënjeshtër të madhe: Izraeli, respektues i marrëveshjes(!!!)

Ai rast kur presidenti amerikan thotë një gjë që as vetë s’e beson
Presidenti i SHBA-së Donald Trump paralajmëroi të hënën se Hamasi do të duhet të “paguajë shtrenjtë” nëse nuk çarmatoset shpejt si pjesë e marrëveshjes së armëpushimit në Gaza, të cilën ai tha se Izraeli po e respekton, edhe pse e vërteta është krejt e kundërt. Izraeli është ai që po e shkel rregullisht marrëveshjen, me një bilanc viktimash, gjë që nuk përbën çudi, pasi kështu ka bërë gjithnjë.
“Nëse ata nuk çarmatosen siç ranë dakord, atëherë do të duhet të paguajnë shtrenjtë”, tha Trump në një konferencë të përbashkët për shtyp me kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu në Florida, duke e përsëritur këtë lloj kërcënimi për të disatën herë në pak muaj.
“Ata duhet të çarmatosen në një periudhë relativisht të shkurtër kohore”, tha Trump.
Trump e ka mbështetur publikisht Netanyahu-n, deri në neveri.
“Nuk shqetësohem për asgjë që bën Izraeli. Shqetësohem për atë që bëjnë ose nuk mund të bëjnë njerëzit e tjerë. Ata e kanë përmbushur planin”, tha pëturpsisht amerikan.
Me këtë lloj zhvillimi është e qartë se në Gaza nuk mund të ketë paqe. /tesheshi