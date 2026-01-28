Trump: SHBA do t’i japë fund mbështetjes për Irakun nëse al-Maliki rikthehet kryeministër

Presidenti i Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, ka deklaruar se SHBA do t’i japë fund mbështetjes për Irakun nëse Nouri al-Maliki rikthehet në postin e kryeministrit.
Deklarata vjen pasi al-Maliki është nominuar nga blloku më i madh shiit në parlamentin irakian si kandidat për postin e kryeministrit. Trump ka shprehur kundërshtim të hapur ndaj këtij skenari, duke e lidhur rikthimin e al-Malikit me paqëndrueshmëri politike dhe dështime të së kaluarës në qeverisjen e Irakut.
Al-Maliki, i cili ka shërbyer më parë si kryeministër i Irakut, është një figurë e diskutueshme brenda dhe jashtë vendit, veçanërisht për rolin e tij gjatë periudhave të tensioneve të brendshme dhe përkeqësimit të sigurisë.
Shtetet e Bashkuara kanë qenë një nga mbështetëset kryesore të Irakut në fushat e sigurisë, ekonomisë dhe stabilizimit politik. Paralajmërimi i Trump sinjalizon se kjo mbështetje mund të rishikohet seriozisht nëse zhvillimet politike në Bagdad shkojnë në drejtimin e rikthimit të al-Malikit në krye të qeverisë.