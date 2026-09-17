Trump: SHBA-ja dhe Polonia po bëjnë “përparim të madh” drejt një baze të re të ushtrisë amerikane

Presidenti amerikan, Donald Trump, ka deklaruar se SHBA-ja dhe Polonia po bëjnë përparim të konsiderueshëm drejt krijimit të një baze të ushtrisë amerikane në Poloni, duke theksuar se vendndodhja mund të bëhet e ditur së shpejti, transmeton Anadolu.
Trump ia atribuoi presidentit polak, Karol Nawrocki, avancimin e kësaj nisme dhe e përshkroi bazën e mundshme si një zhvillim të rëndësishëm në aleancën mes SHBA-së dhe Polonisë.
“Lajm i shkëlqyer. Falë udhëheqjes së guximshme të mikut tim Karol Nawrocki, presidentit të Polonisë, po bëhet përparim i madh drejt krijimit të një baze të ushtrisë amerikane në Poloni. Nëse kjo realizohet, vendndodhja do të bëhet e ditur shumë shpejt. Ky do të jetë një hap historik për aleancën tonë të madhe SHBA-Poloni”, shkroi Trump në platformën e tij Truth Social.