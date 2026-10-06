Trump: SHBA-ja po e shqyrton “me shumë vëmendje” rastin e raportuar të murtajës në Rusi

Presidenti amerikan, Donald Trump, ka deklaruar se SHBA-ja po e monitoron nga afër një rast të raportuar të murtajës pneumonike në Rusi dhe u zotua të ofrojë ndihmë, transmeton Anadolu.
“Po e shqyrtojmë me shumë vëmendje. Sapo dëgjuam për të”, u tha Trump gazetarëve në Shtëpinë e Bardhë, përpara se të nisej për një tubim elektoral në Nebraska.
“Vite më parë, pneumonia mund të trajtohej më lehtë dhe mikrobet dhe bakteret janë bërë më të fuqishme. Por ne do t’i ndihmojmë. Do t’i ndihmojmë”, tha ai.
Më herët, Departamenti i Shtetit i SHBA-së tha se po monitoron raportimet për një rast fatal të dyshuar të murtajës pneumonike në rajonin Irkutsk të Rusisë, së bashku me Qendrat për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve (CDC) të SHBA-së dhe agjenci të tjera.
Autoritetet ruse kanë thënë se rasti lidhej me pneumoni me etiologji të panjohur dhe se nuk janë konstatuar incidente në një institut lokal kërkimor kundër murtajës.