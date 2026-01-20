Trump: SHBA-ja së shpejti do të intensifikojë përpjekjet për të ndalur hyrjen e drogës që vjen nga toka

Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, tha të martën se vendi i tij së shpejti do të intensifikojnë përpjekjet për të ndalur hyrjen e drogave nga toka, raporton Anadolu.
“Po fillojmë ta bëjmë këtë edhe në tokë. Toka është shumë më e lehtë”, u tha Trump gazetarëve gjatë një brifingu në Shtëpinë e Bardhë.
Administrata Trump ka intensifikuar operacionet ushtarake në Detin e Karaibeve dhe në Oqeanin Paqësor Lindor që nga shtatori, duke përmendur përpjekjet kundër trafikimit të narkotikëve.
Trump tha se 97 për qind e drogave që vinin nga uji janë eliminuar.
“Kemi eliminuar pothuajse 100 për qind të drogave që hyjnë nga uji. Tani, shumë shpejt, do të fillojmë me drogat që hyjnë nga toka. Ne e dimë saktësisht se nga vijnë”, shtoi ai.