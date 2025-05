Trump: Shkëmbimi i të burgosurve mes Rusisë dhe Ukrainës do të zbatohet së shpejti

Presidenti i Shtetevetë Bashkuara të Amerikës (SHBA), Donald Trump, në lidhje me procesin e shkëmbimit të të burgosurve për të cilë u vendos në Stamboll tha: “Një shkëmbim i madh i të burgosurve midis Rusisë dhe Ukrainës ka përfunduar. Do të zbatohet së shpejti”, transmeton Anadolu.

“Një shkëmbim i madh i të burgosurve midis Rusisë dhe Ukrainës ka përfunduar. Do të zbatohet së shpejti.”, shkroi Trump në rrjetin social “Truth Social”, duke përgëzuar Rusinë dhe Ukrainën për negociatat.

Trump gjithashtu vuri në dukje se shkëmbimi i të burgosurve mund të shkaktojë edhe zhvillime me shkallë të gjerë.

Delegacioni turk, i kryesuar nga Ministri i Jashtëm, Hakan Fidan, me pjesëmarrjen edhe të Kreut të Organizatës Kombëtare të Inteligjencës (MIT), Ibrahim Kalın, zhvilloi takime intensive me delegacionet ruse dhe ukrainase, si dhe me zyrtarë amerikanë, të cilët erdhën në Stamboll në një atmosferë të tensionuar.

Pala turke luajti një rol kyç në arritjen e një marrëveshjeje për shkëmbimin e të burgosurve duke siguruar që delegacionet ruse dhe ukrainase të përparonin në procesin e negociatave.