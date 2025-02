Trump shprehet se nëse do varej nga ai, do të kishte “një qëndrim të ashpër” ndaj Gazës

Presidenti amerikan Donald Trump tha se do të mbante një qëndrim “të ashpër” për Rripin e Gazës “nëse do të ishte në dorën time” përpara afatit përfundimtar të fundjavës, raporton Anadolu.

“Nuk e di se çfarë do të ndodhë në orën 12. Nëse varet nga unë, do të mbaja një qëndrim shumë të ashpër. Unë nuk mund t’ju them se çfarë do të bëjë Izraeli”, u tha Trump gazetarëve në Zyrën Ovale.

Në fillim të kësaj jave, Trump propozoi anulimin e armëpushimit në Gaza midis Izraelit dhe grupit palestinez Hamas, nëse të gjithë pengjet në enklavën e rrethuar nuk do të liroheshin deri të shtunën.

Në atë rast, Trump u shpreh se sa i përket atij, nëse të gjitha pengjet nuk kthehen deri të shtunën në orën 12, “do të shpërthejë ferri”.

Marrëveshja e armëpushimit të Gazës ka qenë në fuqi që nga 19 janari, duke pezulluar luftën gjenocidale të Izraelit që ka vrarë më shumë se 48.200 njerëz, kryesisht gra dhe fëmijë, dhe e ka lënë enklavën në gërmadha.

Hamasi kishte thënë se do të vononte lirimin e gjashtë të pengjeve të shtunën për shkak të shkeljeve izraelite të marrëveshjes, por pas ndërmjetësimit nga Katari dhe Egjipti, marrëveshja do të zbatohet këtë fundjavë siç është rënë dakord.

Trump tha se tani, Hamasi dëshiron sërish të lirojë pengjet.

“E shihni, kjo filloi me ata që thanë: ‘Nuk do t’i lirojmë pengjet’. Unë thashë: ‘Mirë, keni kohë deri në orën 12 të së shtunës për ta bërë këtë. Dhe nuk dëgjuam asgjë. Pastaj krejt papritur, dy ditë më parë, ata thanë, ‘Jo, ne kemi vendosur që do t’i lirojmë pengjet'”, tha Trump, duke shtuar se Hamasi duhet të lirojë të gjitha pengjet.

Kohët e fundit, Trump ka sugjeruar marrjen e Gazës dhe zhvendosjen e palestinezëve në vendet fqinje dhe shndërrimin e enklavës në “rivierën e Lindjes së Mesme”.

Propozimi i tij ka hasur në një dënim të gjerë nga bota arabe dhe më gjerë.