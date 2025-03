Trump: Shpresojmë që Putini të pajtohet me armëpushimin e Ukrainës

Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, ka thënë se shpreson që Rusia të nënshkruajë armëpushimin 30-ditor për të cilin Ukraina dha mbështetjen e saj pas një samiti të ndjekur nga afër me SHBA-në, transmeton Anadolu.

Trump përshëndeti pranimin nga ana e Ukrainës të asaj që ai e quajti një “armëpushim total” pas një “ndryshimi të madh” nga vizita e presidentit ukrainas Volodymyr Zelenskyy në Shtëpinë e Bardhë më 28 shkurt.

Ai tha se nëse Rusia nuk e nënshkruan armëpushimin, “shumë njerëz” do të vazhdojnë të vdesin në mes të luftës së Kremlinit ndaj fqinjit të saj evropiano-lindor dhe ish-republikës sovjetike.

“Tani duhet të kthehemi në Rusi dhe shpresojmë se gjithashtu edhe presidenti Putin do të pajtohet me këtë. Dhe, ne mund ta fillojmë këtë”, u tha Trump gazetarëve në Shtëpinë e Bardhë.

“Ukraina ka rënë dakord me të dhe shpresojmë se Rusia do të pajtohet me të. Ne do të takohemi me ta më vonë, sot dhe nesër dhe shpresojmë se do të jemi në gjendje të mënjanojmë një marrëveshje. Por mendoj se armëpushimi është shumë i rëndësishëm. Nëse mund ta bëjmë Rusinë ta bëjë këtë, kjo do të jetë e mrekullueshme. Nëse nuk mundemi, ne thjesht vazhdojmë dhe njerëzit do të vriten, shumë njerëz”, shtoi ai.

I pyetur nëse Zelenskyy u ftua të kthehet në Shtëpinë e Bardhë pas grindjes në Zyrën Obale në muajin shkurt, Trump u përgjigj: “Sigurisht. Absolutisht”.

Presidenti amerikan tha se pret të flasë me presidentin rus këtë javë për propozimin e armëpushimit, duke shtuar “duhet dy për tango”.

Takimi i Trumpit në Shtëpinë e Bardhë me Zelenskyyn kaloi në qortime të përsëritura të liderit ukrainas nga Trump dhe zv/presidenti JD Vance, të cilët pretenduan se lideri ukrainas nuk i respekton mikpritësit e tij pasi Zelenskyy pyeti nëse Putinit mund t’i besohej si një partner për negociata.

Zelenskyy përmendi marrëveshjet e kaluara që presidenti rus i shkeli në mënyrë të përsëritur në shkallë të gjerë që ai filloi kundër Ukrainës.

Trump ka shprehur nivele të ndryshme shqetësimi për prioritetet e Ukrainës në dhënien fund të konfliktit dhe tashmë kishte përjashtuar anëtarësimin e Kievit në NATO, ku Zelenskyy ka kërkuar të bashkohet. Ai gjithashtu në mënyrë të rreme e akuzoi Ukrainën për fillimin e luftës së Rusisë.

Pas trazirave, Zelenskyy papritmas u largua nga Shtëpia e Bardhë, duke lënë të pa nënshkruar një marrëveshje kritike për mineralet me SHBA-në dhe u anulua një konferencë të përbashkët për media të planifikuar me Trumpin.