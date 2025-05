Trump “shpreson” që Katari të ndihmojë në ndërmjetësimin e një marrëveshjeje bërthamore me Iranin

Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, ka deklaruar se shpreson që Emiri i Katarit, Tamim bin Hamad al-Thani, të mund të ndihmojë në ndërmjetësimin e një marrëveshjeje bërthamore me Iranin, derisa negociatat vazhdojnë mes asaj që Trump e përshkroi si një “situatë të rrezikshme”, transmeton Anadolu.

“Shpresoj që ju të mund të më ndihmoni me situatën e Iranit, sepse është një situatë e rrezikshme dhe ne duam të bëjmë gjënë e duhur”, tha Trump drejtuar al-Thanit gjatë një darke shtetërore në Doha, duke lavdëruar liderin e Katarit për ndihmën që ka ofruar derisa ai kërkon të ndërmjetësojë një pakt të ri.

“Shpresoj që liderët iranianë ta kuptojnë se ajo që po bëni, në të vërtetë ajo që po bëni për ta është një nder i madh, kryeministri juaj, lideri juaj i madh, këtu në të majtën time ka ndihmuar shumë dhe ata i respektojnë ata dhe i dëgjojnë ata. Ata duhet të fillojnë punën. Ne të dy e kuptojmë. Ata duhet ta marrin këtë vendim. Është vendimi i tyre”, tha Trump në darkën e organizuar nga emiri i Katarit.

“Shpresoj vetëm që Irani ta kuptojë se çfarë miku të mirë kanë këtu. Dhe në një farë mënyre, mendoj se jam një mik i mirë, sepse shumë njerëz do të preferonin që unë të ndiqja një rrugë shumë më të ashpër. Por e di që nëse mund ta shmangim atë rrugë, kjo do të ishte një gjë e shkëlqyer. Do të doja ta bëja këtë”, shtoi ai.

Negociatat midis Iranit dhe SHBA-së, të përqendruara kryesisht në programin bërthamor të Iranit, filluan muajin e kaluar me ndërmjetësimin e Omanit mes një përshkallëzimi të tensioneve.

Një raund i katërt negociatash përfundoi të dielën në Muscat dhe Trump vazhdoi të paralajmërojë se koha është thelbësore, pasi sipas tij, një marrëveshje do të “shpëtonte ndoshta miliona jetë”.

Bisedimet në vazhdim synojnë të arrijnë një marrëveshje që do të zëvendësojë Planin e Përbashkët Gjithëpërfshirës të Veprimit (JCPOA), i njohur edhe si marrëveshja bërthamore e Iranit që u arrit në vitin 2015.

SHBA-ja, nën udhëheqjen e Trumpit, u largua nga marrëveshja shumëpalëshe në maj të vitit 2018, gjë që çoi në një përshkallëzim dramatik të tensioneve midis Iranit dhe SHBA-së. Trump kërkoi të bëjë presion mbi Iranin që të kthehej në negociata për një marrëveshje të re gjatë mandatit të tij të parë, ndërsa ai imponoi atë që ai e quajti një fushatë “presioni maksimal” mbi Teheranin.

Megjithatë, përpjekjet dështuan ta sillnin Iranin përsëri në tryezën e negociatave dhe Irani u hakmor duke ndërmarrë hapa larg angazhimeve të tij bërthamore sipas JCPOA-s pasi tha se nënshkruesit perëndimorë të marrëveshjes dështuan të mbronin interesat ekonomike të Teheranit sipas marrëveshjes.