Presidenti i SHBA-së, Donald Trump riafirmoi sot angazhimin e Washingtonit ndaj aleatëve të tij aziatikë, duke e përshkruar Azinë Juglindore si një nga rajonet më “të gjallë dhe produktivë” të botës me potencial të jashtëzakonshëm, transmeton Anadolu.
“Amerika është thellësisht e përkushtuar ndaj suksesit, sovranitetit dhe prosperitetit të miqve dhe partnerëve tanë të shumtë”, tha Trump në një samit të posaçëm SHBA-ASEAN, pritjen dhe darkën e liderëve në Manila, të organizuar nga presidenti i Filipineve, Ferdinand Marcos Jr.
“Por, partnerët në këtë rajon dhe ne do të jemi gjithmonë, ne jemi gjithmonë me ju”, u tha ai udhëheqësve rajonalë. Trump theksoi lidhjet e gjata të Washingtonit me vendet e Azisë Juglindore, duke thënë se SHBA-ja ka qenë e angazhuar në tregti, biznes dhe diplomaci në rajon për qindra vjet.
Ai vuri në dukje zgjerimin e bashkëpunimit ekonomik dhe të mbrojtjes, duke përmendur marrëveshjet tregtare me disa vende dhe partneritetet në energji, minerale kritike dhe teknologji. Duke e përshkruar Azinë Juglindore si një nga udhëkryqet tregtare më të ngarkuara në botë, Trump vuri në dukje se një e katërta e anijeve globale kalon përmes ngushticës së Malacca-s.
“Prej këtu në Filipine te vendet në mbarë Azinë Juglindore dhe në të gjithë Indo-Paqësorin, ky është një nga rajonet më të gjalla dhe produktive në botë, i mbushur me potencial të jashtëzakonshëm”, tha ai. Trump vlerësoi presidentin filipinas Marcos për udhëheqjen e tij si kryetar i ASEAN-it dhe shprehu besimin në forcimin e lidhjeve me partnerët rajonalë.
Në fjalët e tij përshëndetëse drejtuar Trumpit, Marcos tha se ASEAN dhe SHBA “janë partnerë në formësimin e së ardhmes së rajonit”. “Ne në Filipine e njohim mirë këtë miqësi”, tha Marcos, vendi i të cilit është një nga aleatët më të vjetër ushtarakë të SHBA-së në rajonin e gjerë të Azi-Paqësorit.
Marcos tha se blloku rajonal i Azisë Juglindore dhe SHBA-ja kanë miratuar 10 parime të partneritetit publik-privat për trajtimin e mashtrimeve në internet dhe një plan pune gjithëpërfshirës.