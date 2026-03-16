Trump sinjalizon se udhëtimi në Kinë mund të shtyhet për shkak të tensioneve në Lindjen e Mesme

Shtëpia e Bardhë ka bërë të ditur se presidenti i SHBA-së, Donald Trump, “pret me padurim” vizitën e tij të ardhshme në Kinë, por datat e takimit me presidentin kinez, Xi Jinping, “mund të ndryshojnë”, transmeton Anadolu.
“Presidenti pret me padurim të vizitojë Kinën. Datat mund të zhvendosen. Si komandant i përgjithshëm, përparësia e tij numër një tani është të sigurojë suksesin e vazhdueshëm të këtij operacioni ‘Epic Fury’”, u tha gazetarëve zëdhënësja e Shtëpisë së Bardhë, Karoline Leavitt.
Ajo iu referua luftës SHBA-Izrael kundër Iranit, e cila tashmë ka hyrë në javën e tretë.
Më herët, Ministria e Punëve të Jashtme e Kinës tha se Washingtoni dhe Pekini janë në komunikim lidhur me samitin e planifikuar të liderëve.
Trump për gazetën britanike “Financial Times” tha se mund të shtyjë samitin me presidentin kinez, i planifikuar fillimisht për 31 mars-2 prill, si dhe i bëri thirrje Kinës të ndihmojë në rihapjen e Ngushticës së Hormuzit, një rrugë ujore strategjike që Irani praktikisht e ka mbyllur për të ushtruar presion ndaj Washingtonit që të përfundojë luftën.
Komentet e Trumpit erdhën një ditë pasi ai u bëri thirrje Kinës, Francës, Japonisë, Koresë së Jugut dhe Mbretërisë së Bashkuar që t’i bashkohen asaj që ai e quajti një “përpjekje ekipore” për të siguruar këtë pikë kyçe detare.
Ai gjithashtu i kërkoi Kinës të veprojë para samitit në Pekin, duke theksuar se vendi siguron rreth 90 për qind të naftës së tij përmes kësaj ngushtice. “Do të donim ta dinim para kësaj”, tha Trump.
Negociatorët amerikanë dhe kinezë të dielën nisën raundin e gjashtë të konsultimeve ekonomike dhe tregtare në kryeqytetin francez Paris, ndërsa tensionet në Lindjen e Mesme kanë ndërprerë furnizimet globale me energji.
Raundet e mëparshme të bisedimeve u mbajtën në Gjenevë, Londër, Stokholm, Madrid dhe Kuala Lumpur, duke ndihmuar në uljen e tarifave që më parë kishin arritur nivele me tre shifra.
Tensionet në Lindjen e Mesme janë përshkallëzuar që kur SHBA-ja dhe Izraeli nisën një sulm të gjerë ndaj Iranit më 28 shkurt, duke vrarë më shumë se 1.300 njerëz, përfshirë liderin e atëhershëm suprem, Ali Khamenei, më shumë se 150 nxënëse dhe zyrtarë të lartë ushtarakë.
Irani është kundërpërgjigjur me sulme me dronë dhe raketa që kanë shënjestruar Izraelin, Jordaninë, Irakun dhe vendet e Gjirit që strehojnë asete ushtarake amerikane.
Irani ka mbyllur Ngushticën e Hormuzit që nga fillimi i marsit, duke rritur çmimet e naftës. Kjo rrugë kryesore detare transporton rreth 20 milionë fuçi naftë në ditë, afërsisht 20 për qind të furnizimit global.