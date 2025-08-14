Trump synon një “marrëveshje të menjëhershme të paqes” me Putinin, në vend të armëpushimit

Presidenti amerikan, Donald Trump, ka deklaruar se kur të takohen nesër në Alaskë me homologun e tij rus, Vladimir Putin, për të diskutuar mbi luftën Rusi-Ukrainë, është më i përqendruar në arritjen e një marrëveshje të menjëhershme të paqes sesa një armëpushim, transmeton Anadolu.
“Nuk e di nëse do të kemi një armëpushim të menjëhershëm, por mendoj se do të vijë. Jam më i interesuar për një marrëveshje të menjëhershme të paqes, për të arritur paqen shpejt”, tha Trump për Fox Radio.
Trump tha se mund të telefonojë presidentin ukrainas, Volodymyr Zelenskyy, për një takim pasues në varësi të rezultatit të së premtes, duke shtuar se ka tre vende të mundshme për takimin, përfshirë ndoshta qëndrimin në Alaska. Ai nuk i përmendi dy vendet e tjera.
I pyetur nëse do ta njoftojë Zelenskyyn “që të jetë gati për të ardhur” në takim, Trump nuk pranoi të konfirmojë planet për një takim të dytë dhe tha se “do të ishte sigurisht e përshtatshme nëse do të ketë një takim shumë të mirë” me Putinin.
Presidenti amerikan theksoi se roli i tij do të ishte lehtësimi dhe jo drejtimi i negociatave.
Samiti i Alaskës, i caktuar për nesër, synon të adresojë luftën Rusi-Ukrainë, e cila filloi në shkurt të vitit 2022.