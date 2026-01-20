Trump thotë “do ta mësoni”, kur u pyet deri ku është i gatshëm të shkojë për të siguruar Grenlandën

Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, refuzoi të specifikojë kufijtë e ndjekjes së tij për Grenlandën, kur u pyet nga gazetarët, raporton Anadolu.
“Do ta mësoni”, u tha ai gazetarëve, kur u pyet se deri ku do të shkojë Washingtoni, gjatë një brifingu në Shtëpinë e Bardhë për përvjetorin e parë të detyrës së tij.
Deklaratat e tij erdhën ndërsa tensionet mes SHBA-së dhe Evropës u rritën, teksa ai rihapi presionin mbi Grenlandën për pretendime sigurie dhe kërcënoi me tarifa ndaj vendeve evropiane.
Presidenti amerikan shpalli tarifa 10 për qind mbi mallrat nga tetë vende evropiane deri sa të arrihet marrëveshja për “blerjen e plotë dhe totale të Grenlandës”.
Tarifat do të prekin Danimarkën, Norvegjinë, Suedinë, Francën, Gjermaninë, Mbretërinë e Bashkuar, Holandën dhe Finlandën, duke u rritur në 25 për qind deri në qershor nëse nuk arrihet marrëveshje.
Grenlanda, një territor vetëqeverisës brenda Mbretërisë së Danimarkës, ka tërhequr vëmendjen e Trumpit për shkak të pozicionit strategjik arktik, burimeve të mëdha minerale dhe shqetësimeve për praninë në rritje të Rusisë dhe Kinës.
Si Kopenhaga ashtu edhe Nuuk kanë refuzuar çdo propozim transferimi, duke afirmuar fuqishëm sovranitetin danez mbi ishullin.