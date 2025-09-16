Trump thotë se 3 trafikantë të dyshuar droge u vranë në sulmin e dytë amerikan ndaj një anijeje nga Venezuela

Tre persona janë vrarë në një sulm të dytë amerikan ndaj një anijeje që dyshohet se po transportonte narkotikë nga Venezuela, tha sot presidenti i SHBA-së Donald Trump, transmeton Anadolu.
Sulmi vjen pas një sulmi fillestar të 2 shtatorit ndaj një anijeje në të cilin Trump tha se u vranë 11 persona, ndërsa gjithashtu shkaktoi kritika. Sulmi i fundit ka ndodhur në ujëra ndërkombëtare ndërsa individët po “transportonin narkotikë të paligjshëm” në SHBA, tha Trump.
“Këto kartele jashtëzakonisht të dhunshme të trafikimit të drogës përbëjnë kërcënim për sigurinë kombëtare të SHBA-së, politikën e jashtme dhe interesat jetësore të SHBA-së”, tha ai në llogarinë e tij në kompaninë e tij të medias sociale “Truth Social”.
“Kini kujdes – nëse transportoni drogë që mund të vrasë amerikanë, ne ju ndjekim! Aktivitetet e paligjshme të këtyre karteleve kanë sjellë pasoja shkatërruese në komunitetet amerikane për dekada, duke vrarë miliona qytetarë amerikanë. Jo më”, shtoi ai.
Një video e sulmit e postuar nga Trump duket se shfaq një anije që lundron me të paktën dy persona në bord. Videoja kalon shpejt në një kënd tjetër në të cilin sulmi ndodh me shpejtësi dhe anija shpërthen në zjarr përpara se të konsumohet nga zjarri.
Sulmi fillestar ka ngritur pyetje mbi ligjshmërinë e tij, përfshirë edhe nga anëtarët e partisë së vetë Trumpit.