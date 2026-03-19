Trump thotë se i ka kërkuar Netanyahut të mos i shënjestrojë fushat e naftës dhe gazit të Iranit

Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, tha se i ka kërkuar kryeministrit izraelit, Benjamin Netanyahu, të mos godasë infrastrukturën e naftës dhe gazit të Iranit, raporton Anadolu.
“Po, e bëra, e bëra. I thashë, mos e bëj këtë dhe ai nuk do ta bëjë”, u tha Trump gazetarëve kur u pyet nëse ka biseduar me Netanyahun për shënjestrimin e objekteve iraniane të naftës dhe gazit.
“Nuk diskutuam, ne veprojmë në mënyrë të pavarur, por kemi marrëdhënie shumë të mira. Ka koordinim”, tha Trump. “Por ndonjëherë ai bën diçka. Dhe nëse mua nuk më pëlqen… atëherë nuk do ta bëjmë më”, shtoi ai.
Komentet e Trumpit vijnë pasi Izraeli goditi fushën e gazit natyror Parsi Jugor në Iran, rezervën më të madhe të gazit të vendit dhe një shtyllë kyç e ekonomisë së tij, duke shënuar një përshkallëzim të madh të luftës.
Sulmi shkaktoi një kundërpërgjigje të ashpër nga Irani, i cili paralajmëroi se do të tregojë “zero përmbajtje” nëse infrastruktura e tij goditet sërish dhe kreu sulme ndaj objekteve energjetike në gjithë rajonin, përfshirë në Katar dhe Kuvajt.
Përshkallëzimi ka tronditur tregjet globale të energjisë, me çmimet e naftës dhe gazit natyror që janë rritur ndjeshëm mes frikës për ndërprerje më të gjera.