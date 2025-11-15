Trump thotë se ka parandaluar një konflikt të ri mes Tajlandës dhe Kamboxhias

Presidenti amerikan Donald Trump deklaroi se ka ndalur shpërthimin e një konflikti të ri mes Tajlandës dhe Kamboxhias, duke marrë meritat për ruajtjen e një paqeje të brishtë mes dy vendeve të Azisë Juglindore. “E ndalova një luftë në Tajlandë, në Kamboxhia,” u tha ai gazetarëve, duke shtuar se një përshkallëzim do të kishte qenë “shumë i kushtueshëm në jetë njerëzore”.
Trump tha se kishte kërcënuar me vendosjen e tarifave ndaj të dyja vendeve për t’i detyruar të tërhiqeshin, duke mbrojtur edhe një herë të drejtën e tij për të vendosur tarifa globale—çështje që aktualisht po shqyrtohet nga Gjykata e Lartë e SHBA-së.
Deklarata vjen disa ditë pas një përplasjeje të armatosur në kufi, ku një civil u vra dhe tre të tjerë u plagosën, ndërsa të dyja palët akuzuan njëra-tjetrën. Kamboxhia evakuoi qindra banorë të fshatit Prey Chan pas incidentit, ndërsa ushtria tajlandeze mohoi të ketë hapur zjarr pa provokim, duke thënë se kishte reaguar vetëm me “forcën e nevojshme” për të mbrojtur territorin dhe trupat e saj. /mesazhi