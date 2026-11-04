Trump thotë se lufta me Iranin ia ka vlejtur, pavarësisht humbjes në zgjedhjet e mesmandatit

Presidenti amerikan, Donald Trump, deklaroi të mërkurën se lufta në Iran ia ka vlejtur, pavarësisht kostove politike dhe ekonomike, ndërsa Partia Republikane pësoi humbje në zgjedhjet afatmesme. Ai këmbënguli se vendi “nuk kishte zgjidhje tjetër” përveç ndërmarrjes së veprimeve ushtarake për të parandaluar Teheranin nga sigurimi i armëve bërthamore, raporton Anadolu.
I pyetur në Shtëpinë e Bardhë nëse beson se konflikti ia ka vlejtur, Trump u përgjigj: “Po, ashtu mendoj. Po. Dua të them, nuk ke zgjidhje tjetër”.
“Çështjen e Iranit duhej ta trajtonim dhe vazhdojmë ta trajtojmë”, shtoi ai.
I pyetur lidhur me deklaratën e nënpresidentit JD Vance se lufta në Iran ka ndikuar në humbjet e Republikanëve, Trump u pajtua, duke pranuar se konflikti ka shkaktuar rritje të çmimeve të benzinës në afat të shkurtër.
“Epo, mendoj se kjo është në masë të madhe e vërtetë, sepse ajo i rriti çmimet e benzinës”, tha ai.
Megjithatë, ai mbrojti vendimin për nisjen dhe vazhdimin e fushatës ushtarake, duke argumentuar se ajo ishte e nevojshme për të parandaluar Iranin nga sigurimi i armëve bërthamore.
“Në të njëjtën kohë, nëse do të më duhej ta bëja sërish, do të më duhej ta bëja sërish, sepse në planin afatgjatë kjo është e vetmja zgjidhje. Nuk mund ta lejojmë Iranin të ketë armë bërthamore”, tha ai.